Jana Kotalová dnes 13:57

V Orlických horách už spadlo do pátečních 7 hodin ráno od 40 do 80 mm srážek. Podle modelu Aladin by do sobotního rána mělo přibýt dalších 60, do nedělního 90 a do pondělní 7. hodiny ráno ještě dalších 30 mm. V celkovém úhrnu by to tak mohlo být až 260 mm. Koryta řek se naplní a voda se bude vylévat.