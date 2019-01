Orlické hory – Stojíte si takhle na zastávce autobusu a potřebujete se dostat do města. Zvednete telefon, vytočíte jedno číslo a linku si jednoduše objednáte. Říkáte si pohádka z říše snů. Kdepak. Od srpna je právě toto možné na vybraných linkách v Orlických horách.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/Jan Jelínek

Královéhradecký kraj spustil pilotní projekt takzvaných radiobusů. Prozatím funguje na třech méně využívaných linkách. „Systém radiobusů dotuje Královéhradecký kraj. Za zavolání cestující nic neplatí. Zatím je to pilotní projekt, jehož výhody či nevýhody odborníci vyhodnotí po asi dvou měsících provozu. Pokud se projekt osvědčí, mohl by se rozšířit i na jiné linky, které cestující využívají v menší míře, ale které kraj hodlá zachovat, aby se lidé dostali do škol, k lékaři nebo na nákupy,“ upřesnil krajský radní pro oblast dopravy Josef Ješina.



Radiobusy nyní jezdí na linkách Rokytnice v Orlických horách – Nebeská Rybná, Bartošovice v Orlických horách – Orlické Záhoří a Rychnov nad Kněžnou – Zdobnice. Cestujícím stačí 30 minut předem zavolat na dispečink, a požadovaný spoj si tak objednat. (sir)