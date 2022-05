Starosta Solnice Jan Hostinský.Zdroj: Deník/Jana KotalováUž v současné době zpomalují provoz v Ještěticích dopravní omezení, část vozovky je vyfrézovaná. Co se tam děje?

V současné době se v Ještěticích dělá chodník podél silnice I/14 a zároveň se budují vjezdové brány. Jedna bude při vjedu od Solnice, druhá při vjezdu ze směru od Dobrušky. Pro zpomalení dopravy jsou hodně potřeba. Kromě toho chceme přes celý úsek Ještětic instalovat zařízení pro úsekové měření rychlosti. Když jsme dělali měsíční monitoring měření rychlosti, vyšlo nám, že skoro 70 procent řidičů povolenou rychlost nedodržuje a průměrně čtyři auta denně jedou přes Ještětice nad 100 kilometrů v hodině.

Kdy bude hotovo?

Stavební přípravu uděláme v rámci vjezdových bran a pak už to bude záležitost instalace měřícího zařízení a vyměřování pokut, což je věcí obce s rozšířenou působností. Máme domluvu, že uzavřeme smlouvu. Je tam ještě pár neznámých z hlediska administrativního a personálního zabezpečení, ale budeme dělat všechno pro to, aby to letos bylo.

Jak to vypadá s cyklostezkou z Ještětic?

Výstavba probíhá. Povede z Ještětic do Bílého Újezdu až na Skalku do Podbřezí k motorestu a dál skrz Podbřezí. Má rozpočet přes 30 milionů. Vzniká ve spolupráci tří obcí, kde největší část je na území Bílého Újezdu. Žádali jsme teď o dotaci Královéhradecký kraj, abychom cyklostezku mohli rovnou i osvětlit.

V Ještěticích se vlastně na jednom místě scházejí tři stavební akce najednou. Jednak se tam realizuje vjezd na cyklostezku, ŘSD tam opravuje propustek a současně se pracuje na vjezdové bráně, kterou děláme jako město.

V druhém pololetí, nebo podle toho, jak to časově vyjde, chceme ještě dělat chodníky v Kvasinské ulici v Solnici - pravá strana tam doposud rekonstruovaná nebyla. A máme požádáno, což ještě nevíme, jak to dopadne, na Státním fondu dopravní infrastruktury o dotaci na vybudování přechodu pro chodce se semaforem u hřbitova na silnici směrem na Rychnov, která je rovněž silně dopravně vytížená.