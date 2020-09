"Všechny nás jistě trápí, že se stále musíme potkávat v centru města s kamiony, které tudy projíždí. O to více, když máme na okraji města dokončenou stavbu obchvatu a už jsme si krátce zkusili, jaká úleva to byla pro centrum města," podělila se o své pocity na stránkách města starostka Opočna Šárka Škrabalová.

Na uzavřeném úseku obchvatu došlo na základě připomínek ke změnám a úpravám dopravního značení.

"Městský úřad Dobruška udělal pro urychlení zprovoznění obchvatu maximum, i přes zpoždění dodaných podkladů. Referent silničního správního úřadu zrušil plánovanou dovolenou a ve čtvrtek 10. září se uskuteční kontrolní prohlídka. Následně bude – předpoklad je, že na přelomu září a října - vydáno rozhodnutí o předčasném užívání lávky a zkušebním provozu na obchvatu. Zkušební provoz na základě požadavku hygienické stanice bude do konce května 2021. Průjezdnost obchvatu během zkušebního provozu bude standardní," informoval mluvčí Městského úřadu v Dobrušce Leoš Dragúň.

Na obchvat města čekalo Opočno tři desítky let, stavba přibližně dvoukilometrové první části vyšla na 147 milionů korun včetně DPH. Investorem stavby byl Královéhradecký kraj, administraci projektu zajišťuje Centrum investic, rozvoje a inovací. Na financování projektu se podílelo ministerstvo průmyslu a obchodu dotací ve výši 110 milionů korun. Obchvat ve směru od Dobrušky začíná na nově zbudované silnici a křižovatce nad Broumarem a obchází město ze severu až ke kruhovému objezdu u Jordánku.

Jak zdůraznil první náměstek hejtmana Martin Červíček, význam této přeložky ještě vzroste po zprovoznění dálnice D11 do Jaroměře. Podle hejtmana Jiřího Štěpána je stavba důležitá pro dopravu v celém regionu:

"Dopravní zatížení města a obcí v okolí průmyslové zóny Solnice - Kvasiny výrazně narostlo. Obchvat Opočna je jednou z důležitých staveb, které zklidní dopravu v zastavěných oblastech a podstatně zlepší životní podmínky a zvýší bezpečnost obyvatel."

Zbývá dořešit druhou, přibližně 1,5 kilometru dlouhou jižní etapu, která odvede těžkou dopravu i ze zbylé zastavěné a rovněž velmi zatížené části. Navazovat bude na již zmíněnou kruhovou křižovatku u Jordánku.

"Podle posledních zpráv by se mělo jednat o investici ve výši okolo 165 milionů korun bez DPH. To znamená, že bude šplhat k 200 milionům korun s daní. Jsme už velmi blízko majetkoprávnímu vypořádání. Pokud všechno půjde tak, jak by mělo, soutěžit bychom mohli na přelomu zimy a v takovém případě bychom velmi rádi zahájili stavební práce příští rok. Pokud přijde nějaké zdržení, které bude záviset zejména právě na majetkoprávním vypořádání, tak by se zahájení stavby posunulo," sdělil v srpnu při stříhání pásky na opočenském obchvatu krajský radní pro investice a majetek Václav Řehoř.