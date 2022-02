"Zavazujeme se, že budeme přát dobrou náladu, plodnost polím, zahradám, mužům i ženám a slibujeme, že co ukradneme, to prodáme zpět. K tanci vyzveme staré i mladé, co na penězích vybereme, poctivě propijeme, k čemuž vás samozřejmě všechny zveme," žádá laufr kosteleckého starostu Františka Kinského o povolení masopustní obchůzky a ten žádosti vyhovuje a předává masopustní právo.

Zdroj: Jana Kotalová

Nástroje se opět rozezní, maškary se dávají do tance a veselice se může rozjet naplno. Kromě laufra jsou tu také jeptišky, farář, medvěd, kat, řezník, myslivci, na koni se veze cikánka, anděl rozdává koblížky, žid znamená účastníky malůvkami na obličej a vybírá od projíždějících řidičů jakousi "masopustní daň". Těch maškar je tu kolem tří desítek a v Korytech se k nim ještě přidávají nevěsta s ženichem.

Masopustní úřad je bezpečný

Nejsou tu však jen ty tradiční, objevuje se dokonce i zdravotnice v ochranném obleku, doprovázená obří živou testovací sadou na covid-19.

"Masopustní průvod by měl být hlavně bezpečný, takže je důležité všechny účastníky před masopustem otestovat, abychom věděli, že se můžeme bavit," prozradili Hubálkovi z Kostelecké Lhoty, kteří se prý průvodu účastní každý rok. Jejich tyčinka na odběr vzorku by se však sotva vešla někomu do nosní dírky: "Masky jsme si připravili teprve v pátek, byl to takový spontánní nápad."

A nebyli sami, kteří vsadili na originalitu a bohužel stále aktuální covidové téma.

"Loni jsme měli takový distanční masopust, vyšli jsme si individuálně v maskách na procházku a fotografie jsme pak mohli přidat na osadní stránky. Tu letošní jsem připravovala asi tři dny," říká Jitka Prosová z Koryt, která vyrazila do průvodu s bezpečným masopustním úřadem pro Kozodry, Koryta a Kosteleckou Lhotu - s rouškami, rukavicemi i nezbytnou dezinfekcí.

Jak připomíná starostka Sboru dobrovolných hasičů Kostelecká Lhota Jaroslava Kytlíková, tato lidová veselice tady začala zapouštět kořeny teprve v roce 2014, ale našla tu živnou půdu a ujala se: "Inspirovali jsme se v Javornici u Rychnova a naši muzikanti jezdili na masopustní průvod do Lična, které má také dlouhou masopustní tradici. Říkali jsme si, že bychom mohli v našich obcích v zimním období také něco takového uskutečnit, aby se lidé pobavili," říká.

Sobota 5. února patřila masopustnímu veselí, na pořádání akce se spolupodílejí místní spolky.Zdroj: Deník/Jana Kotalová

"Některé ročníky byly na účast silnější, jiné slabší, ale důležité bylo, že jsme se sešli. Loni platila přísná covidová opatření, která to znemožnila, a tak jsem ráda, že jsme se letos opět dali všichni dohromady. Chce to zase začít normálně žít, aby se lidé ve vesnici viděli, pobavili se, pomáhá to soudržnosti," dodává Kytlíková.

Vybrané peníze na truňk nepadnou

Ačkoli laufr starostovi slíbil, že všechny vybrané peníze maškary poctivě propijí, ve skutečnosti to tak není. "Za to, co vybereme, necháváme šít kostýmy, abychom si je nemuseli půjčovat. Snažíme se dodržovat, aby v průvodu bylo alespoň těch pět či šest masek, které by v něm podle masopustního protokolu měly být, ale ostatní masky necháváme na fantazii účastníků," dodává Jaroslava Kytlíková.

Akci pořádají lhotecké spolky - Sbor dobrovolných hasičů Kostelecká Lhota, dámský klub a sportovci, každý přispívá větším či menším dílem.

V průvodu se objevily nejrůznější masky.Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Z Kozoder průvod maškar směřuje do Koryt, Kostelecké Lhoty a také do Dolní Lhoty. Zastávek je po cestě několik, při nich je čas na taneček a pohoštění. Veselice vyvrcholí porážkou, v případě místního masopustu tím, koho tento neslavný konec čeká, je medvěd. Záhy je však k velké radosti účastníků opět vzkříšen. Všichni se přitom těší na zabijačkové pochoutky, které na ně čekají v hostinci U Hubálků.