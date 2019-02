Rychnovsko - Hned několika obcemi na Rychnovsku projdou o nadcházející sobotě masopustní průvody maškar. Masopustní taškařice aneb Jezdecký karneval se uskuteční v sobotu 9. února v Mokrém.

Ilustrační foto | Foto: Radek Pavlík

V tentýž den ráno vyjde masopustní průvod masek i nedalekých Přepychách, a to od hasičské zbrojnice. Chystají se tu také zabijačkové hody, na nichž nebudou chybět jitrnice, ovárek či prdelačka.

Kdo to má blíže, může vyrazit na masopustní rej masek do Malé Čermné. Průvod bude směřovat od hasičské zbrojnice na Korunku, Rybárnu a zpět do Malé Čermné.