Všechno to začalo před 50 lety, když si šest dospělých a deset žáků sopotnické školy vyšláplo na populární pochod Orlické kilometry v Mladkově. Při zpáteční cestě padla otázka: „Proč my v Sopotnici neuspořádáme takový pochod?“ Než účastníci dorazili domů, měl budoucí pochod vymyšlené trasy i jméno - Přes tři hrady. Příprava však trvala celý rok. První ročník se uskutečnil 12. května 1973 a trasy v délce 15 a 30 kilometrů přes zříceniny hradů Potštejn, Litice a Žampach absolvovalo 407 turistů. V současné době má akce mnohem více fanoušků i tras a místopředseda Klubu českých turistů Sopotnice Petr Lžíčař starší, jenž patří ke spoluzakladatelům pochodu, je v organizátorském týmu dodnes.

"Naposledy jsme měli asi 7 900 účastníků a předtím jich bylo přibližně 11 800. Záleží všechno na počasí, jak vyjde," podotýká.

Po Cestě J. S. Gutha-Jarkovského

Pochod Přes tři hrady se koná už po osmačtyřicáté a cyklojízda Přes tři hrady na kole po šestatřicáté. Příprava dá zabrat, přesto novinky nebudou chybět.

"Máme přichystanou novou trasu ke stému výročí otevření Cesty J. S. Gutha-Jarkovského, která vede z Kostelce nad Orlicí do Ústí nad Orlicí. Startovní místo je v Kostelci nad Orlicí a půjde se po červené turistické značce a na konci podél vlakových zastávek - v Potštejně, Liticích nebo Letohradě. Každý si může vybrat, jestli se vydá na 11, 17 nebo 35 kilometrů. Město Kostelec nad Orlicí nám s tím velice pomohlo. Myslím, že do budoucna tuto trasu udržíme a budeme s ní pokračovat," plánuje Petr Lžíčař starší.

"Kromě trasy J. S. Gutha Jarkovského, která vychází z Kostelce, máme okruhy se startovními místy v Potštejně, Sopotnici a Žampachu. Ze Sopotnice, odkud vede nejdelší pěší trasa - na 50 kilometrů, se startuje už od sedmi hodin, z ostatních míst od 8 hodin průběžně do 11 hodin," upřesňuje.

Retro výstavka i Floriánkova stezka

V Záměli bude přichystané zpestření. Spolek Má vlast - můj domov láká do hostince U Karla IV, kde představí retro výstavu. "Budou to Voraři na Divoké Orlici, výstava bude přístupná v sobotu od 8. do 16. hodiny," zve do hostince místopředsedkyně spolku Marie Červinková.

A děti mohou od hostince vyrazit na Floriánkovu stezku. "Každý rok je na jiné téma, letos Sportujeme s Floriánkem. Odměnou pro děti budou omalovánky a nějaká ta sladkost. Dětský, pětikilometrový okruh je připravený také na Žampachu, kde bude hrát i živá hudba," upozorňuje Petr Lžíčař.

O hudební doprovod v prostorách startu v Potštejně se pak postará Standa Vašátko.

"Autobusové a vlakové spoje budou kvůli akci Přes tři hrady posílené. Některé vlakové soupravy pojmou až 500 lidí," dodává místopředseda sopotnického klubu českých turistů.

Trasy Přes tři hrady 7. 5. 2022

Sopotnice (hřiště od 7.00)

- pěší 15, 30 a 50 km

- cyklotrasy 30,50, 100 a 150 km, pro horská kola 40 a 60 km

Pěší trasy vedou přes zříceniny hradů Potštejn, Litice, Žampach a Lanšperk

Žampach (areál zámku od 8.00)

- pěší 5 km (vhodná pro rodiče s dětmi), 14 a 15 km

- cyklotrasy 16, 23, 30 a 38 km, pro horská kola 30, 56 km

- koloběžky 16, 23, 30 a 38 km

Potštejn (Bělisko od 8.00)

- pěší 5, 9, 12, 17 a 25 km (5km bezbariérová trasa), na kontrole v Záměli miniokruh se soutěžemi pro děti Floriánkova stezka

- koloběžky 25 km

Turistický běh pro zdraví na 12 km start v 11.00

Po cestě J. S. Gutha-Jarkovského (Start v Kostelci nad Orlicí a Potštejně mezi 8.00 a 11.00)

- pěší trasa 6 až 38 km

Pěší trasy vedou přes zříceniny hradů Velešov, Litice, Žampach a Kyšperk.