Východní Čechy/Chrudim - Do konce roku odejdou z východočeských posádek desítky vojáků a civilních pracovníků. Někteří možná skončí u městských policií.

Oslavy výročí výsadkářů na Chrudimském letišti. | Foto: Karel Dvořák

Když šetřit, tak všude. Ohlášené propouštění z armády kvůli rozpočtové krizi se dotkne nejen podpůrných armádních útvarů, ale i prestižního 43. Výsadkového praporu Chrudim, jehož vojáci jezdí na zahraniční mise.

Z praporu, který má přes 500 vojáků, má odejít jen několik jednotlivců. Zčásti vojáků, zčásti civilních zaměstnanců.

„Jde skutečně jen o pár lidí,“ uvedl velitel praporu Zdeněk Kolář. Podobnou informaci poskytlo i ministerstvo obrany, počet odmítlo upřesnit. Kolář jen řekl, že termín „pár vojáků“ rozhodně neznamená například třicet.

Větší část z propuštěných k 31. prosinci budou vojáci, zbytek civilové. Jejich úbytek však útvar pocítí víc, civilové představují u chrudimské posádky podle Koláře jen zhruba procento zaměstanců.

Občanští pracovníci odcházejí podle pravidel kolektivní smlouvy, vojáci mají možnost podstoupit placené rekvalifikace na občanská zaměstnání. Čeká je odstupné a v případě dostatečného počtu odsloužených let renta.

„V pohodě to nepřijme nikdo, je to nepříjemné. Ale jsou to nutná opatření,“ dodal Kolář. To ostatně dokládá tvrzení ministerstva obrany, že „změny se nosných útvarů a jednotek nasazovaných do zahraničních misí dotknou v co nejmenší míře.“ A v žádném případě to prý nesníží bojeschopnost posádek.

„Snižování počtu tabulkových míst se dotkne i dalších útvarů ve východních Čechách. Brigáda logistické podpory Pardubice, správa letiště Pardubice, nemocniční základna Hradec Králové, základna munice v Týništi nad Orlicí, všechny tyto útvary opustí k 31. prosinci 2009 řádově desítky osob,“ sdělil mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

U krajských vojenských velitelství Hradec Králové a Pardubice podle něj došlo k reorganizaci již nedávno, počty personálu se tak nesnižují.

Armáda se snaží najít propuštěným vojákům novou práci například u městských policií. V Praze se podaří tímto způsobem umístit asi sto vojáků. Ve východních Čechách to však vypadá bledě.

„Zatím jsme o tom neuvažovali a vzhledem k tomu, jaký budeme mít příští rok rozpočet, o tom ani uvažovat nebudeme,“ uvedl ředitel Městské policie Pardubice Petr Kvaš.

Armádě byl na příští rok snížen rozpočet o 10 miliard korun, propustí celkem 2800 lidí.