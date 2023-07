„Budeme je doplňovat svými replikami, které by měly mít vlastnosti originálu. Chceme ukázat, že originály jsou leckdy málo vypovídající a my tam rozehrajeme příběh o tom, jak nástroje vyrábíme a používáme,“ vysvětlil Tichý.

V současné době je v nenápadném objektu poblíž hlavní budovy všestarského pravěkého parku sklad archeologického materiálu. Během tří let se změní v další dominantu unikátního areálu, který patří k nejčastějším turistickým cílům v regionu a je i důležitým vzdělávacím centrem pro školní výpravy.

Hradecký Indiana Jones: Je důležité jít do terénu a potom se vracet ke studentům

Nápad, jakým způsobem budou ve Všestarech představovat orlickohorské nálezy, které by jinak zůstaly v depozitářích, oceňuje i zřizovatel archeologického parku. „Spolupráci s archeoparkem jsme zvolili jako vhodnou alternativu, jak inovativním a naučným způsobem veřejnosti představit archeologické sbírkové předměty,“ doplnila náměstkyně Berdychová.

V novém objektu se budou prezentovat i výsledky průzkumů v trase dálnice D11, která vede krajinou v okolí Všestar. Lidé tak uvidí náznaky, jak se kdysi na území dnešního Hradecka žilo. Nalezené předměty opět doplní repliky a také vizuální představení nalezených artefaktů.

VIDEO: Svoboda nebo smrt, heslo pomohlo plavcům při plavbě do pravěku

„Jsou to lokality, které jsou k nám nejblíže. Zčásti jsme se výzkumu zúčastnili a výsledky ještě zpracováváme, takže jsme usilovali o to, aby se to u nás i prezentovalo. Ukážeme tím, že tady skutečně bylo osídlení, které je součástí příběhu, který přiblížíme replikami,“ uvedl Tichý.

Kinosál bude kromě přednášek sloužit i k promítání filmů, které hradečtí archeologové nechali natočit v souvislosti s expedicemi Monoxylon. Zejména děti se tak spolu s nimi vypraví na pravěkém vydlabaném člunu do Egejského moře nebo do lesů u Hradce Králové, kde vědci předváděli, jak se kdysi zpracovávalo dřevo.

„Kinosál chceme využít zejména pro školní exkurze, které jsou naší velkou cílovou skupinou. Jeden ze člunů z expedice Monoxylon bude zavěšen u stropu a za ním bude projekce. Ta konkrétně přiblíží, co a jak se dalo s kamennými nástroji z muzejních sbírek vyrábět a k čemu to dále sloužilo. Bude tam vidět výroba člunů i kácení a zpracování stromů a budou tam i hrané scény,“ upřesnil ředitel archeoparku.

Zázemí umožní celoroční provoz

Dnes má archeopark hlavní sezonu od jara do podzimu a školní exkurze jezdí i do prosince a v menším počtu po objednání i v zimě. Nová budova poskytne i díky dvěma dílnám podmínky pro plnohodnotné prohlídky po celý rok.

Do Všestar směřují exkurze nejen z Královéhradeckého, Pardubického či Libereckého kraje, ale také ze severní Moravy nebo z Prahy. Jedná se o zhruba 8 tisíc dětí za rok, což představuje zhruba polovinu celkové návštěvnosti.

Plasty ano, rafty ne. Orlice a Labe jsou sjízdné s odřenýma ušima, vody je málo

„Mělo by nám to pomoci ve chvílích, kdy se nám sejde více dětí a venku bude špatné počasí. Rozšíření provozu potřebujeme, abychom mohli vyhovět velkému zájmu škol. Celoroční provoz je tak naším dalším cílem,“ řekl Tichý.