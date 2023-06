Archeologové u Opočna na Rychnovsku objevili zřejmě pozůstatky původního rybníku Broumar. Pod nánosy bahna narazili na pozoruhodně zachovalé dřevěné konstrukce.

Na Broumaru. | Foto: Deník/Jana Kotalová

Je pravděpodobné, že objev přepíše historii rybníka a jeho vznik bude posunut dál do historie, třeba až před rok 1400, jako u nedalekého Černíkovického rybníka, kde byla nalezena stará výpusť datovaná do rok 1392. ČTK to dnes řekla archeoložka rychnovského muzea Martina Beková. Nálezy také naznačují, že hráz původního rybníka ve své nejstarší podobě byla o několik desítek metrů dál po proudu jihovýchodním směrem.

"Již nyní je téměř jisté, že bude prokázán dřívější vznik rybníka Broumar, než se dosud předpokládalo. Momentálně se dostáváme pod rybniční vrstvu až na původní terén se zbytky pařezů. Unikátně zachovalé dřevěné prvky umožní celou situaci poměrně dobře datovat," řekla ČTK Beková.

Tento týden vědci z dřevěných prvků odebrali vzorky pro dendrochronologii.

Jak se vám líbí? Budova opočenského železniční stanice má opravený kabát

Dosud je podle ní vznik rybníka kladen do 15. století, přesné datum vybudování tohoto vodního díla není známé. Broumar je největším rybníkem v Královéhradeckém kraji. V současnosti prokračuje obnova rybníka, včetně rekonstrukce silnice, která vede po hrázi. Rybník je vypuštěný, což umožnilo první archeologický výzkum v historii této vodní nádrže.

"Při rekonstrukci silnice je přebudován současný nevyhovující mostek, a proto byla v jeho místě hráz ve zhruba dvacetimetrovém úseku vybagrována až na úroveň dna rybníka. Poněkud překvapivě se ukázalo, že mohutné těleso původní hráze spočívá na více než metrových nánosech rybničního bahna," řekla Beková.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Tuto situaci interpretuje tak, že původní rybník byl posunutý směrem po proudu. "Stará hráz se tak nacházela hodný kus za tou současnou. Pod nánosy bahna se u současné hráze, která je nejspíše časně novověkého stáří, nalezly pozoruhodně zachovalé dřevěné konstrukce. Nejspíš se jedná o kádiště, tedy zpevněnou plochu pro kádě sloužící při výlovu rybníka a tarasení hráze, ochranu hráze před narážejícími vodními vlnami. Výzkum stále pokračuje," řekla ČTK Beková.

Podle ní jde o první takto rozsáhlý výzkum středověké vodní stavby v Královéhradeckém kraji.

Objev ze středověkých Litohrad: na východě Čech nemá obdoby

Základ současné podoby získal rybník Broumar jako součást takzvané Opočenské rybniční soustavy, kterou nechal vybudovat šlechtický rod Trčků. Z nich se do současnosti dochovaly pouze tři, kromě Broumaru také Semechnický rybník na Zlatém potoce a Podchlumský rybník na Ještětickém potoce.

Broumar patří městu Opočno, rybník má katastrální výměru zhruba 60 hektarů, celkový objem činí zhruba 700.000 metrů krychlových při běžné provozní hladině. Nájemcem je majitel rychnovského zámku Jan Egon Kolowrat Krakowský Liebsteinský.