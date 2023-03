ANKETA: Kostelec řeší hluk z místního skateparku. Měl by se areál oplotit?

Nejhlučnější překážka na skateparku v Kostelci nad Orlicí prošla opravou, hluk má snížit speciální pěna. V budoucnu chce město areál oplotit. Jenže skejťáci a bikeři by ocenili spíš toalety, které v areálu chybí. Co by skateparku prospělo podle vás? Hlasujte v anketě na konci článku.

Druhý ročník PRO STREET JAM v kosteleckém skateparku. | Foto: Martin Tobiška