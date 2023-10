Dobrovolní hasiči roku? O titul bojuje sbor z Rokytnice v Orlických horách

Do finále celostátní ankety Dobrovolní hasiči roku se probojoval sbor z Rokytnice v Orlických horách - jako jediný z Rychnovska. Porota rokytnické dobrovolné hasiče vybrala v kategoriích Sbor a Jednotka do TOP 5. Hlasovat pro ně můžete do neděle 15. října.

V kategorii Jednotka se rokytničtí hasiči přihlásili s požárem pily v Rokytnici, ke kterému došlo dne 18. července 2022. | Video: HZS KHK