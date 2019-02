Soňa Lihaříková (50)

Rychnov nad Kněžnou

Určitě něco sladkého. Já se přiznám, že Valentýna, vzhledem ke svému věku, moc nedodržuji. Tento svátek nechávám mladším.



Michaela Světelská (29)

Rychnov nad Kněžnou

Nic, protože to neslavím. Není to český svátek. Já jsem kdysi dala hrnek kamarádce, ani to nebylo pro přítele. Jinak nic nekupuji.



Karolína Štoková (15)

Lukavice

Mě by udělala největší radost večeře. Co jsem někomu dala naposledy si už nepamatuji, ale pro přítele mám vymyšlené to, že se půjdeme vyfotit.



Hana Prosová (32)

Rychnov nad Kněžnou

Radost by mi udělalo to, že se celá rodina sejde večer pohromadě a uděláme si pohodu. To by mě stačilo. Nevím, čím jsem někoho naposledy potěšila.



Vladimír Hyška (46)

Moravská Třebová

Co by mě udělalo radost? Teď mě zrovna vůbec nic nenapadá. Já ani svatého Valentýna neslavím, protože nemám žádnou přítelkyni.



Jana Pekáčová (34)

Byzhradec

Radost by mi udělala večeře na zámku. Valentýna slavíme, dáváme si spíše drobné dárky. Většinou to jsou bonboniéry nebo večeře.