/FOTO, VIDEO/ Zdravotní sestry, porodní asistentka, lékárnice, pečovatelka, primář chirurgie, klinický farmaceut, lékařka či šéf nelékařského personálu neurologického oddělení a iktového centra, devět žen a tři muži – to jsou finalisté soutěže Anděl mezi zdravotníky.

Ze slavnostního večera, kterým vyvrcholilo soustředění finalistů soutěže Anděl mezi zdravotníky v rychnovském letovisku Studánka. | Video: Irena Voříšková

Několikadenní soustředění dvanácti finalistů soutěže v hotelu Studánka u Rychnova nad Kněžnou, při kterém se například fotil i charitativní kalendář, vyvrcholilo poslední červnové pondělí v přírodním amfiteátru letoviska Studánka.

Na otázku, co by nemělo chybět vítězi klání představitelů zdravotnických profesí, znělo z úst finalistů jednoznačně slovo empatie.

Hovořilo se i o vážných tématech, problémech ve zdravotnictví, například o nedostatku potřebných léků či neukázněných pacientech, ale hlavním tématem setkání byla zábava.

OBRAZEM: V letovisku Studánka se sešli Andělé mezi zdravotníky

Trému finalistů přišli rozptýlit zpěvačky a zpěváci Michaela Nosková, Anna Julie Slováčková, Šárka Vaňková, Šárka Rezková, Lucia Sosna, Bohuš Matuš, Milan Peroutka, Lukáš Randák a Petr Vondráček. Nechyběly porotkyně soutěže Zuzana Bubílková a Kateřina Kornová, která se zmínila o blízkém vztahu ke Kostelci nad Orlicí a k regionu vůbec.

„Zdravotníci zaslouží poděkování za jejich každodenní nelehkou práci. A nejen zdravotníci, ale i pečovatelé či záchranáři, kterým je určena tato soutěž. Její finále proběhne 26. srpna v Náchodě,“ uvedl vyhlašovatel a pořadatel soutěže David Novotný.

Finalisté soutěže Anděl mezi zdravotníky - finále se uskuteční v Městském divadle Dr. J. Čížka 26. srpna

1. Jana Hladíková - 50 let, Nemocnice Třebíč, zdravotní sestra společné interní a neurologické JIP, Nemocnice Mostišt – sestra následné intenzivní péče

2. Lyudmyla Zelenko - 48 let, Nemocnice Pardubického kraje a.s., všeobecná sestra oddělení Klinické a radiační onkologie

3. Lukáš Bauer - 31 let, Fakultní nemocnice Bulovka, klinický farmaceut

4. Romana Daňhelová - 49 let, Nemocnice Jihlava, porodní asistentka

5. Jana Trejtnarová - 39 let, Královéhradecká lékárna, lékárnice

6. Petr Pazour - 28 let, Nemocnice Nové Město na Moravě, šéf nelékařského personálu neurologického oddělení a iktového centra

7. Pavla Örhalmi - 39 let, Fakultní nemocnice Hradec Králové, staniční sestra urologická klinika

8. Romana Veltruská - 49 let, všeobecná sestra v ambulanci praktického lékaře Slaný, Nemocnice Slaný sestra na interní JIP

9. Milada Krejčová - 62 let, Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, lékařka

10. Marie Zeyvalová - 50 let, Domov U Anežky, Benátky nad Jizerou, pečovatelka

11. Eidi Hakimi - 56 let, Nemocnice Rumburk – Krajská zdravotní a.s., primář chirurgie

12. Andrea Stejskalová - 48 let, Fakultní nemocnice Brno, staniční sestra novorozeneckého oddělení – jednotka intenzivní a resuscitační péče