Královéhradecký kraj - Michal z Náchoda má už letos v sedle kola stovky kilometrů. Proti pivnímu osvěžení během výjezdu námitky nemá.

„Když jedu sám, vezmu si jen bidon s vodou. Ale když jedeme s partou, občas se na pivko zastavíme,“ přiznává a přidává konkrétní příklad. „Minulý týden jsme jeli cyklotrasu při pochodu Václavice - Havlovice. Na kontrole jsme si ve Slatině dali jedno pivo a asi po dvou hodinách pokračovali dál do cíle v Havlovicích, kde jsem si dal taky pivo, a za dvě hodiny jsme se vraceli do Náchoda,“ popsal výlet v délce 75 kilometrů. „Nevidím v tom nic špatného. Než jsem sedl na kolo, měl jsem pivko už zhruba hodinu a půl v sobě,“ říká sportovec. Na kole nikdy do balonku nedýchal. „Ale jednou na cyklostezce mezi Náchodem a Hronovem městští policisté zastavovali cyklisty a dávali jim dýchat. Já jsem byl na kolečkových bruslích, tak jsem projel.“

Pohledem policie

Pro policisty je cyklista stále klasickým účastníkem silničního provozu. Proto si nevedou statistiky dechových zkoušek. Když takového hříšníka na bicyklu „čapnou“, pokutu na místě neudělí. „Takové jednání vždy oznamujeme příslušné instituci,“ informoval tiskový mluvčí krajských policistů Ondřej Moravčík.

O nehodách s účastí cyklisty si však policisté vedou podrobnou statistiku. Z ní vyplývá, že jen za první čtyři měsíce letošního roku řešili 36 nehod s účastí cyklisty pod vlivem alkoholu. „V minulém roce jsme zaznamenali 93 nehod cyklistů pod vlivem alkoholu. Z toho 37 jich nehodu způsobilo,“ dodal Ondřej Moravčík. Policisté navíc pořádají pravidelné akce ke zlepšení dopravní situace. „O letních prázdninách určitě bude akce zaměřená na kontrolu cyklistů, ale v tuto chvíli konkrétní termín ještě nevíme,“ řekl policejní mluvčí.

Přilba chrání životy

Podle Davida Havla, primáře chirurgického oddělení Nemocnice Vrchlabí, havarují pod vlivem alkoholu na kolech spíše lidé, kteří se přesouvají z restauračních zařízení domů, než návštěvníci hor. Za klíčové považuje mít při jízdě na kole přilbu.

„Měli jsme hodně úrazů, kdy přilba zachránila cyklistům život,“ upozorňuje jeho kolega z vrchlabské chirurgie Petr Jindra. „Přilba minimalizuje zranění hlavy. V dřívějších dobách, kdy nebylo běžné ji tak často brát na kolo, se objevovalo úrazů hlavy poměrně dost,“ dodává chirurg Jindra. Primář Havel přidává nedávný případ: „Auto přehlédlo dva cyklisty na hlavní silnici, a vyjelo z vedlejší. Přilba byla rozštípnutá na dva kusy. Bez ní by to dopadlo tragicky. Takhle z toho byla „jen“ zlomená klíční kost. Hlava vydržela díky přilbě.“

Nejčastějším úrazem, k němuž dochází na kolech, bývá právě zlomenina klíční kosti. „Od dubna jsme řešili patnáct úrazů cyklistů. Patřila mezi ně zlomená žebra, zlomenina pažní kosti, otřes mozku či rozsáhlejší odřeniny,“ říká David Havel.

V poslední době přibývá zranění z jízdy koloběžkách. „Lidé vyhledávají adrenalinovou zábavu. Úrazy většinou vyplývají z neodhadnutí situace. Pustí se bezhlavě z kopce dolů a zapomínají brzdit. Jako by si neuvědomovali, že jízda na koloběžkách není počítačová hra, ve které mají tři životy,“ připomíná primář chirurgie David Havel.

„Půl promile odpovídá zhruba dvěma desítkám. Takové množství alkoholu příliš vnímání člověka neovlivňuje, nicméně je to samozřejmě individuální. Otázkou však je, jestli míru budou cyklisté dodržovat. Již nyní stačí pohled na zahrádky hospod, které jsou často plné cyklistů. V naší praxi na královéhradecké protialkoholní záchytné stanici se s případy opilých cyklistů setkáváme málokdy,“ řekl Vlastimil Kyral, ředitel Protialkoholní záchytné stanice KHK.