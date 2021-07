Čas od času se na opočenském zámku potkáte s postavami z jeho dávné historie a ne jinak tomu bude i v sobotu 24. července při nočních hraných prohlídkách. Začínají každou půlhodinu od 19. hodiny, ta poslední ve 22. hodin.

Renesanční zámek v Opočně. | Foto: Miroslav Sixta

„V tento sobotní nevšední večer máte šanci přenést se o více než 200 let zpět do minulosti, do historie úzce spjaté s opočenským zámkem. Do doby, kdy se na Opočně setkali tři pánové – rakouský ministr zahraničí Metternich, pruský král Bedřich Vilém III. a ruský car Alexandr I. Zajímají vás podrobnosti o jejich schůzce, pak neváhejte a navštivte náš zámek. Budete mít možnost stát se svědky doby roku 1813,“ zve Andrea Seidelová z tiskového oddělení zámku.