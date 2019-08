Opočenská Porcinkule - to jsou atrakce od těch tradičních vláčků nebo autíček pro nejmenší až po adrenalinové, mezi nimiž se letos vyjímala novinka zvaná Kapapult bungee pro milovníky rizika a závratí. Při pohledu na otevřenou kouli, řítící se prostorem se leckomu na zemi tajil dech, slabší povahy měly tzv. žaludek až v krku a vyjeveně na zírali i obří plyšáci.

Ani na staré tradice se nezapomnělo - kejklíři, šermíři, loutkáři, šikovní řemeslníci – sklízeli obdiv jako na běžícím pásu, zkrátka kouzlo dávných časů nikdy nepomine

To romantici našli v Opočně srdce v mnoha podobách - perníkové, nafukovací létací, látkové polštářkové, prstýnkové a v neposlední řadě Vlčí srdce, které doslova a do písmene se srdcem na dlani servírovala první den od 20 hodin skvělá kapela Jelen.

To už jsme ovšem u další kategorie návštěvníků, tedy u těch hudebně založených. Třídenní pestrá paleta žánrů obsahovala formace Jelen, Mňága a Žďorp, Čí je to vina, Minami, Monkey Business, Nirvana Czech Tribute Band - In The Name of Cobain, Blues Brothers Revival, režii nedělního finále svěřili organizátoři slovenské legenda Vašo Patejdlovi.

Poslední skupinou na Porcinkuli jsou gurmáni a ani ti opět nezůstali o nic ochuzeni, protože nabídka voňavých specialit byla velice široká, dokonce mezinárodní. „Národní“ svátek navíc slavili pivaři, neboť poprvé ochutnávali ryze domácí – opočenské - pivo Baron. René Hanuš, ten, co ho přivedl na svět, zářil štěstím. Fronta u pípy v modrém stánku se totiž jevila jako nekonečná.

Takže? Kdo nevěří, ať běží do Opočna…A když ne letos, tak určitě příště. Porcinkule bude určitě i v roce 2020.

Dana Ehlová