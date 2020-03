K šití roušek pro rychnovskou nemocnici vyzývají Historici Vamberk: "Ochraňme zdravotníky, ať udržíme zdravotnictví."

Ve Vamberku se šije "ostošest" | Foto: facebook Vamberáci

Na pátek 20. března si vytkli cíl - 600 roušek společně pro nemocnici. To dáme! Hnedráno se materiál na zhotovení shromažďoval v krabici u Konzumu Na Struhách. "Hlavně šijte. Kolem desáté by měly být další balíčky s nastříhanými látkami a tkalouny. Hotové roušky noste do Konzumu, pokud je dáváte přímo nemocnici, tak jen napište, kolik jste jich darovali přímo. Před 18. hodinou bude odvoz do nemocnice. Děkujeme. Moc nám pomáhají Záměláci a lidi z dalších obcí. Velikost lidí a národa se pozná v kritických chvílích – to je právě teď!" dodávají Historici Vamberk.