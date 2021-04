Díla světoznámého malíře Františka Kupky, rodáka z Opočna, na mezinárodních aukcích trhají rekordy. Stačilo přitom málo a jeho kariéra se mohla ubírat docela jiným směrem.

Svůj talent začal rozvíjet v Dobrušce, kam se s rodiči pár měsíců po narození přestěhoval. A právě tady by se měli jeho příznivci ještě letos dočkat malého Kupkova muzea.

František Kupka se narodil 23. září 1871 v Opočně. Po pár měsících rodina přesídlila do sousední Dobrušky, kde Kupka prožil dětství a mládí. Vyučil se tu sedlářem a řemenářem, ale už od dětství rád maloval. Vznikly tu také jeho prvotiny. Jeho nejstarším známým a dochovaným dílem je olejomalba na firemním plechovém štítu sedlářského mistra Šišky. Patrně byla projevem vděčnosti řemeslníkovi, u něhož se učil, ale jehož řemeslo vůbec nemiloval a nezvládal.



Jeho umělecký talent rozpoznal a rozhodl se ho podpořit dobrušský starosta Josef Archleb. Přesvědčil Františkova otce, aby dal syna na malířská studia a přidal i částečné mecenášské zaopatření. František Kupka se svému Josefu Archlebovi odvděčil obrazy. Objednávky na ně byly zřejmě další formou mecenášské pomoci mladému studentovi. (Kupkovým druhým významným mecenášem v jeho vlasti se stal podnikatel Jindřich Waldes).



Kupka opustil Dobrušku po 18 letech pobytu. Malířství studoval u mistra Studničky v Jaroměři, později v Praze, ve Vídni a v Paříži, ve Francii žil až do své smrti. Zemřel v Puteaux 24. června 1957.

"V září bychom chtěli otevírat expozici malíře Františka Kupky v č.p. 323. Vznikne ve třech místnostech domu, kde rodina Kupkova bydlela. Jedná se o původní prostory dřívějšího přízemního domku," vysvětluje místostarosta Dobrušky Miroslav Sixta.

Na časové ose se návštěvníci seznámí s historií domu a především s životem Františka Kupky a také s průřezem jeho tvorby. "Třetí místnost by měla být interaktivní, kde by si děti nebo další návštěvníci mohli něco vyzkoušet," dodává Miroslav Sixta.

Obrazy Františka Kupky se dostaly do dobrušských muzejních sbírek poněkud nezvyklou cestou.

"Podle záznamů o jejich nabytí je Kupka daroval svému známému jako splátku na jakýsi dluh, který u něho měl. Onen dotyčný zřejmě netušil (a netušil to pravděpodobně ani v době kdy díla předal muzeu), že cenou, kterou obrazy za několik desítek let budou mít, splatil Kupka svůj dluh mnohonásobně," uvádí se v článku věnovaném Františku Kupkovi na stránkách města Dobrušky.

A dům, v němž v Dobrušce žil, nebude jediným zdejším novým lákadlem pro turisty. Ožít by už za měsíc mohla i stará Kovárna jen pár metrů odsud. "Vypůjčili jsme ji panu Požárovi, kováři, který by tu měl začít provozovat svou činnost. Až to opatření dovolí, chtěli bychom zde pořádat i nějaké akce pro veřejnost, během nichž by předvedl něco ze svého umění, třeba i ukázku kování koní," prozradil dobrušský místostarosta.