Historická plovárna ve Vysokém Mýtě

Tyršova plovárna ve Vysokém MýtěZdroj: Tyršova plovárna

Koupališť a plováren je hned několik v každém okrese, to vysokomýtské je však raritou. Tyršova veřejná plovárna je unikátem nejen v regionu, ale v celé republice. Jedná se totiž o historické přírodní koupaliště, které bylo vybudováno už v roce 1933. Vodní plocha ma z poloviny písčité sestupné dno. A k letním radovánkám mohou lidé využít nejen skluzavek, ale také tobogánu. Rozsáhlý zelený areál pak vybízí k odpočinku pod vzrostlými stromy. Návštěvníci zde navíc najdou také sportovní vyžití v popdobě minigolfu nebo třeba volejbalového hřiště. Dospěli zaplatí celodenní vstup v ceně 80 kroun. Děti do 6 let mají vstupné zdarma a děti od 6 do 15 let mají, stejně jako senioři, zlevněné vstupné v hodnotě 65 korun. Více zde