Údajného střelce policie zatkla přímo ve škole a zabavila mu poloautomatickou pistoli. Úřad šerifa záhy nato informoval, že útok se zdál být činem jednotlivce.

Oxford Shooting: Deputies took a suspect into custody within 5 minutes. There is 3 deceased student victims. There are 6 other victims including 1 teacher.

Suspect: a 15-year-old sophomore. The suspect has invoked the right to remain silent. https://t.co/17mbbudYum pic.twitter.com/pyLm1dgjpu