Rusko na Ukrajinu zatím podle dnešního aktuálního přehledu britského ministerstva vyslalo přes 120 praporních uskupení. Jedna taková jednotka většinou čítá 700 až 800 vojáků, upřesnila ruská služba BBC. Více než čtvrtina z nich už podle britského ministerstva pravděpodobně není bojeschopná. Nejvíce přitom v bojích utrpěly některé elitní útvary, například výsadkové jednotky VDV.

V Doněcké oblasti nepřítel útočí na ukrajinské síly mezi městy Siversk a Lyman, aby je vytlačil z jejich pozic a připravil si půdu pro ofenzivu na Slovjansk, upozornil štáb ukrajinské armády. Nepřítel se snaží zlepšit svoji pozici u města Popasna v Luhanské oblasti, kam přesunul od Mariupolu jednotku vojáků o velikosti praporu. Rusové pokračují také v ostřelování Charkova a okolních obcí Udy a Pruďanka.

V Luhanské oblasti si ostřelování v uplynulých 24 hodinách vyžádalo tři oběti mezi civilním obyvatelstvem a další tři lidé během něho utrpěli zranění, uvedl dnes podle agentury Unian místní gubernátor Serhij Hajdaj. Uplynulý den byl podle něj mimořádně těžký. Dohromady bylo v oblasti zaznamenáno 18 ostřelování. Po jedné oběti je hlášeno z obcí Zolote, Lysyčansk a Popasna. Mezi třemi raněnými je také chlapec narozený v roce 2010. V Lysyčansku shořelo gymnázium.

„Ruské jednotky obnovily ostřelování mariupolských oceláren Azovstal, jakmile byla dokončena evakuace části lidí, kteří se v hutním závodě skrývali,“ uvedl jeden z ukrajinských velitelů, jenž se nachází v Mariupolu, Denys Šleha. Zatím není jasné, zda obnovené ostřelování ohrozí další fázi evakuace z Azovstalu, poznamenala stanice CNN na svém webu.

Podle odhadů zůstává v Mariupolu zničeném ruskými útoky asi 100 tisíc lidí, kteří podle BBC nemají mimo jiné přístup k vodě nebo plynu.

Ruské síly u Slovjansku sestřelily ukrajinskou stíhačku MiG-29, ohlásilo dnes ruské ministerstvo obrany. Kromě toho uvedlo, že v uplynulých 24 hodinách ruské síly na Ukrajině zasáhly 38 vojenských cílů, včetně muničních skladů a kontrolních středisek. Protivzdušná obrana také podle Moskvy zneškodnila dvě rakety Točka-U v proruské separatistické Luhanské národní republice a deset ukrajinských dronů na různých místech Ukrajiny. Každodenní hlášení obou bojujících stran o vzájemně způsobených ztrátách nelze ověřit z nezávislých zdrojů.

Podle britského deníku The Times, který se odvolává na ukrajinské vojenské zdroje, se Rusko v „blízké budoucnosti“ pokusí proti Ukrajině otevřít novou frontu z Moldavska. Úspěšné převzetí území někdejšího sovětského státu, který má ve své armádě pouze 3250 vojáků, by podle listu vedlo k přesunu ruských jednotek do černomořského přístavu Oděsa.

„Domníváme se, že Rusové již rozhodli o útoku na Moldavsko. Osud této země je zásadní. Pokud Rusové převezmou kontrolu nad Moldavskem, stane se Ukrajina vojensky jednodušším cílem a dostane se do existenčního ohrožení,“ cituje The Times nejmenovaný zdroj.

Náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maliarová dnes odpoledne oznámila, že místní ozbrojené síly osvobodily Ruskou Lozovu spolu s několika dalšími vesnicemi v Charkovské oblasti. Informaci přinesl web The Kyiv Independent.

V Belgorodu na západě Ruska, který se nachází nedaleko hranic s Ukrajinou, zazněly dvě exploze. „Před půlhodinou mě probudily dva silné výbuchy. Podle informací krizového štábu nejsou hlášeny škody, ani nikdo neutrpěl zranění. Na sociálních sítích se už objevily záběry záblesků na obloze,“ napsal ráno tamní gubernátor Vjačeslav Gladkov na sociální síti a přislíbil, že se později vynasnaží informace upřesnit.

V ruském Permu údajně začala hořet továrna na dělostřeleckou munici, z budovy vychází hustý dým. V areálu mělo dojít k explozi, při výbuchu údajně zemřeli nejméně tři lidé, informuje Visegrád 24. Co explozi způsobilo, zatím není jasné. Podle prvních zpráv při neštěstí zemřel na místě pracovník továrny, druhý nepřežil převoz do nemocnice. Také třetí oběť později podlehla svým zraněním.

