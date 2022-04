Ukrajinská delegace v Istanbulu navrhla ruské straně systém bezpečnostních záruk. Pokud by fungoval, Kyjev odsouhlasí neutrální status Ukrajiny, uvedl podle agentury Reuters jeden z ukrajinských vyjednavačů. Nejprve však podle něj musí na celé Ukrajině zavládnout mír. Podle šéfa ruské delegace byla jednání konstruktivní, návrhy Kyjeva nyní prostuduje ruský prezident Vladimir Putin.

Posun při jednání byl podle ukrajinské delegace dostatečný k tomu, aby se Putin setkal se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Podle ruské delegace je setkání na nejvyšší úrovni možné pouze v případě, že dohodu stvrdí ministerstva zahraničí.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu za aktuální hlavní cíl ruské operace označil Donbas. Uvedl to při dnešní poradě s ruskou generalitou. Ruské ministerstvo obrany následně oznámilo, že výrazně sníží aktivitu svých vojsk u obléhaného Kyjeva a Černihivu, uvedla agentura AFP. Chce tím údajně posílit vzájemnou důvěru při mírových jednáních a vytvořit snažší dialog mezi oběma stranami.

Russia’s deputy defense minister says Moscow has decided to “fundamentally cut back military activity in the direction of Kyiv and Chernigiv” in order to “increase mutual trust for future negotiations to agree and sign a peace deal with Ukraine.” pic.twitter.com/2qDYOzAzDp