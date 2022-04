PŘEHLEDNĚ: Ukrajina a Rusko vyložily karty na stůl. I do příměří je ale daleko

Rusko i Ukrajina se během úterních jednání přiblížily dohodě, která by mohla ukončit ruskou agresi. Výměnou za ukrajinský závazek nevstoupit do NATO by Rusko mohlo souhlasit s integrací Ukrajiny do EU. Zatím však nedošlo ani k omezení útoků ruské armády na ukrajinská města.

Ukrajinští vojáci prohledávají trosky vojenské školy v Mykolajivu, kterou zasáhly ruské rakety. | Foto: Profimedia