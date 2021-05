Luxusní kajuty a prvotřídní servis nabízí mnohé lodě. Jen z některých se ale stanou legendy. Zaoceánský parník Titanic společnosti White Star Line mezi ně patří. I když už je slavné plavidlo 109 let na mořském dně, stále fascinuje. Fanoušci Titaniku za krátký čas dostanou možnost nalodit se na věrnou kopií. V Číně nyní rostou hned dvě takové.

Replika Titaniku, na které aktuálně pracují dělníci v čínské oblasti Daying v provincií Sichuan, nabízí navíc nečekaný bonus. Bude totiž stoprocentně nepotopitelná. Nikdy se totiž na žádnou plavbu nevydá. I tak ale budoucím pasažérům slibuje autentický zážitek. „Loď přezdívaná Nepotopitelný Titanic bude mít stejné rozměry jako originál. Dlouhá bude 269,06 metrů a široká 28,19 metrů," píše o nově vznikající replice CNN.

Dokonalá kopie Titaniku bude součástí rozsáhlého tematického zábavného parku Romandisea. „Nabídne stejné vymoženosti, jako skutečný Titanic. Hosté budou moci na palubě strávit noc," popisuje novinku CNN.

Vše bude samozřejmě za poplatek. Jediné, co si budou muset hosté představovat, bude nekonečný Atlantický oceán. „Loď trvale zakotví na řece Qijiang, několik stovek mil od moře," uvádí CNN.

Termín otevření atrakce zatím není stanovený. Loď vzniká již od roku 2016, a byť aktuální fotky ukázaly, že práce pokračují, k dokončení stále chybí velký kus.

Titanic II zamíří na oceán

To druhá replika Titaniku, která vzniká rovněž v Číně, má o něco větší ambice. Titanic II se totiž chystá i vyplout na oceán a překonat trasu, jakou měl v plánu originál. O projektu australského vizionáře, miliardáře Clive Palmera, již Deník informoval. Dokončení této kopie Titaniku bylo původně plánováno na rok 2016, následně se posunulo na rok 2018 a poslední uváděný termín dokončení je zatím 2022. „Poslední aktualizace webové stránky projektu ale pochází právě z roku 2018," upozorňuje CNN.

Jestli tedy opravdu Titanic podruhé vypluje na moře, je otázkou. Miliardář Palmer má totiž již z dřívějška pověst snílka, který sice velkolepé projekty umí naplánovat a zahájit, jejich dokončení ale už tak jisté není. Osud nedotaženého snu tak může snadno postihnout právě i plánovanou cestu Titaniku II. „V únoru 2020 se na facebookové stránce Titaniku II objevila zpráva, že více informací má přijít právě v tomto roce," stojí v článku Business Insider z loňského roku. Žádné další podrobnosti ale dosud známé nejsou.

Pokud se tuto plánovanou repliku slavné lodi, potopené v roce 1912, povede dokončit, má nabídnout 835 kajut pro 2400 pasažérů. Cestující obslouží 900 členů posádky. Plavba má trvat dva týdny a tentokrát bez nepříjemného střetu s ledovcem. „Navzdory tomu, že u Titaniku II půjde o blízkou repliku originálu, loď bude vybavená nejmodernějšími navigačními a bezpečnostními systémy," popisuje plány Business Insider.

Příběh Titaniku

* Titanic, nejluxusnější zaoceánský parník své doby, vyplul v dubnu 1912.

* Loď společnosti White Star Line nabízela cestování ve třech třídách pro více než 2200 pasažérů.

* Plavidlo směřovalo z britského Southamptonu do amerického New Yorku.

* Již čtvrtý den po vyplutí se ovšem v nočních hodinách RMS Titanic střetl s ledovcem.

* Srážka měla katastrofální důsledky. Jen pár hodin po ní šel Titanic ke dnu.

* K potopení lodi a vysokému počtu obětí přispělo více okolností, například způsob nýtování lodi či nedostatek záchranných člunů.

* Při potopení zemřelo přes 1500 lidí. Nejčastější příčinou smrti bylo podchlazení, oceán měl teplotu zhruba dva stupně pod nulou.

* Mezi oběťmi byli lidé ze všech tříd, nejvíce přeživších ovšem pocházelo z první třídy. Většinou však šlo o ženy, zemřeli i nejbohatší muži tehdejší doby.

* Titanic klesl na mořské dno v místech, kde hloubka přesahuje čtyři kilometry.

* Vrak lodě objevil oceanograf Robert Ballard se svým týmem v roce 1985. Titanic se našel při tajné vojenské operaci.

* Pozůstatky lodě dokázaly, že se Titanic při potápění zlomil.

* Nyní je vrak vyhlášen za pohřebiště a již není možné z něj legálně vytahovat artefakty. Ty, které se dříve podařilo vylovit, vlastní ve velké míře společnost RMS Titanic, nebo patří do soukromých sbírek.