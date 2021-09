"Je to neuvěřitelný chaos. Včera (v neděli) jsem strávil čtyři hodiny telefonováním na linku DB, abych dnes mohl odjet. A výsledkem je jízdenka na vlak, který vůbec nejede. O tom spoji tady na nádraží nikdo nic neví," řekl na berlínském hlavním nádraží rozhněvaný asi dvacetiletý Berlíňan, který se snažil odcestovat do Amsterodamu. "Kdybych nemusel jet, tak samozřejmě nejedu. Stávka je pro mě velká komplikace," prohlásil.

Vlak do Amsterodamu, na který si v neděli přeobjednal původní jízdenku, dnes nevyjel. Obsluha infocentra mu jako alternativu doporučila odjet do západoněmeckého Düsseldorfu, odkud DB vypravují přímé spoje do nizozemské metropole.

Že cesta do Düsseldorfu nebude nijak příjemná, bylo z plného nástupiště patrno ještě před příjezdem vlaku. Při stávce před dvěma týdny nebyl zájem o vlaky zdaleka tak vysoký, jako tomu bylo dnes. "Co k tomu říct? Mám s tím velké problémy. Program si pořád kvůli stávce měnit nemohu," poznamenal jeden z cestujících, který čekal na nástupišti na vlak do Düsseldorfu. Zájem hovořit s novináři měl u dálkových spojů jen málokdo, na lidech byla patrná únava i rozhořčení.

To, že lidé jsou nyní oproti předchozí stávce podrážděnější, řekl ČTK jeden z pracovníků informačního stánku DB, kde lidé mohou získat o změnách v jízdních řádech podrobnosti. "Často na nás zvyšují hlas," připustil. Zpravodaje ČTK upozornil také na to, že někteří lidé hrozili fotografům z médií zavoláním policie. "V takovém případě fotografa poprosím o předložení novinářského průkazu, více dělat nemohu, je to pak už na domluvě s cestujícím. Snažím se ale vášně uklidňovat," dodal.

Všudypřítomná únava

Problémy s pořizováním materiálu měli novináři i uvnitř zákaznického střediska na berlínském hlavním nádraží, kde zaměstnanci vyžadovali vedle novinářského průkazu ještě potvrzení od DB, že mohou fotografovat. "Všichni jsme z toho už unavení," prohlásila tamní pracovnice.

To dokazuje i aktuální průzkum institutu Civey, podle kterého se stávkou nesouhlasí 56 procent Němců, naopak za přiměřenou ji považuje 32,5 procent lidí. Zbývající respondenti jasný názor neměli. K podobnému výsledku institut dospěl už na počátku července, kdy odborový svaz strojvedoucích (GDL) začal stávkou za vyšší mzdy hrozit. Tehdy bylo proti zamýšlené stávce 51 procent respondentů a 32 procent dotazovaných plány odborů podporovalo.

Zatímco před dvěma týdny se u informačních kiosků a zákaznického centra tvořily fronty dlouhé i několik desítek metrů, nyní na obsloužení čekalo jen málo cestujících. Ne každý byl totiž ještě ochotný si jízdenku vyměnit. Jednou z nich byla mladá Francouzka. "Chci jet do Elsterwerdy a jízdu přeložit nemohu," řekla ČTK s tím, že stávky na železnici pro ni nejsou nic mimořádného.

"Přijde mi, že je to dnes ještě dobré, měla bych čekat na spoj ještě asi dvacet minut, to není nic hrozného," řekla. "Je mi líto spíše ostatních, protože mám s sebou kontrabas. Snad to nebude moc plné," dodala Francouzka snažící se dostat do jihobraniborské Elsterwerdy.