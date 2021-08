Kolem 9.40 explodovaly z dosud neznámých příčin skladovací nádrže s ředidly ve spalovně nebezpečného odpadu ve čtvrti Bürrig, vyplývá z informací provozovatelské firmy Currenta a města. Následně propukl požár, jehož uhašení trvalo přes tři hodiny. "Po pohřešovaných stále pátráme, ale naděje, že budou nalezeni živí, slábne," prohlásil vedoucí areálu Lars Friedrich.

Huge blast at Chempark Leverkusen. Something exploded at Bayer pic.twitter.com/1bTrMzncnZ — The Entertainer (De Goede Volger) (@haverkamp_wiebe) July 27, 2021

Německý úřad civilní ochrany označil explozi za "extrémní nebezpečí" a vyzval obyvatele, aby až do pozdního odpoledne nevycházeli ven a nevětrali. Nad místem výbuchu se vznášel velký černý mrak. Později ale hasiči z Kolína nad Rýnem na twitteru uvedli, že měření nezjistila "jakoukoli abnormalitu", pokud jde o znečištění ovzduší.

Kouř mezitím klesl, měření ale mají pokračovat. "Při incidentu hořela ředidla a my přesně nevíme, jaké látky se při tom uvolnily. Společně s úřady to prověřujeme, odebíráme vzorky," řekl Friedrich. Podle města Leverkusen by lidé ani v příštích dnech neměli nechávat děti hrát si venku, neměli by používat venkovní bazény ani jíst ovoce a zeleninu ze svých zahrádek.

Provozovatelé areálu Chempark, který leží asi 20 kilometrů severně od Kolína nad Rýnem a který patří k největším v Evropě, uvedli, že příčina exploze je nejasná. Příčinu a rozsah škod zatím nezná ani policie.

Incident na několik hodin uzavřel dálniční křižovatku Leverkusen-West a dálnici A1 mezi Leverkusenem a Kolínem nad Rýnem i části dálnic A59 a A3, stejně jako leverkusenský západní okruh, který vede kolem zasaženého objektu.