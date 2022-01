Místní úřady se ovšem kromě likvidace křečků přímo z prodejny rozhodly ještě pro radikálnější a tvrdší krok. „Rodinám, které si od 22. prosince loňského roku zakoupily křečka ve zverimexu Little Boss, kde se nákaza vyskytla, bylo řečeno, aby nyní svého mazlíčka odevzdaly k eutanazii. Celkově má být kvůli případům koronaviru u zvířat spojených s konkrétní prodejnou utraceno asi dva tisíc křečků a dalších malých savců,“ píše BBC.

Podle stanice Hongkong postupuje v případě výskytu nákazy koronavirem extrémně tvrdě, prosazuje totiž politiku nulového covidu. Kauza ohledně eutanazie tisíců zvířat vznikla poté, co byl na delta mutaci koronaviru pozitivně otestován jeden ze zaměstnanců zverimexu. Firma shromažďuje zvířata ve městě celkem ve čtyřiatřiceti pobočkách. „Po výskytu koronaviru u zaměstnance úřady nechaly otestovat zvířata z prodejny, kde působil. Jedenáct křečků mělo test na covid pozitivní,“ uvádí BBC.

Nelíbejte křečky

Lidé už proti rozhodnutí úřadů ohledně likvidace zvířat začali protestovat, sepsali petici. Postup je podle nich příliš krutý. „Nakažení byli křečci pouze v jedné z poboček, a navíc králíci či činčily ze stejné pobočky měli negativní výsledky testů,“vysvětluje BBC, proč se lidem zdá postup úřadů nepřiměřený.

Petici již podepsalo přes 14 tisíc lidí. „Zvíře je nejlepším přítelem člověka a kvůli nařízení vlády tisíce lidí přijdou o svého nejmilejšího společníka,“ stojí v petici.

Vzhledem ke kontroverzím vydaly hongkongské úřady prohlášení, podle kterého budou zvířata utracena humánně. Zároveň zveřejnily nové pokyny pro majitele domácích zvířat. „Měli by dbát na dodržování hygieny, zejména mytí rukou poté, co se dotýkali zvířat či jim dávali jídlo. Taktéž by se měli vyvarovat líbání zvířat. Majitelé křečků by pak tato zvířata neměla vynášet mimo domu,“ uvedla ředitelka hongkongského odboru zemědělství Leung Siu-fai.

Vzhledem k výskytu nákazy u křečků byl rovněž aktuálně zakázán vývoz a dovoz těchto zvířat z města, i jejich další prodej.