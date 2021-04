Jako o obtížné misi hovořil prezident Joe Biden, když pověřil svoji zástupkyni odpovědností za imigrační politiku Spojených států. „Nemyslím si, že by byl na to někdo lépe připraven,“ řekl prezident na adresu Kamaly Harrisové.

Situace na jižní hranici není snadná. Jak Deník už informoval, překračuje řeku Rio Grande s koncem zimy stále více lidí, včetně osamocených dětí.

Od října do února zde bylo zadrženo 382 tisíc migrantů, což je o 42 procent uprchlíků více, než bylo ve stejném období na přelomu let 2018-19. Dětské detenční tábory jsou přeplněné.

Biden ale zatvrzele odmítá označit zdejší situaci za krizovou, přestože je pod stále silnější palbou kritiky ze strany republikánských příhraničních guvernérů. Během předvolební kampaně současný prezident přislíbil, že na vyřešení imigračního problému vyčlení čtyři miliardy dolarů (skoro 90 miliard korun).

Harrisová, která se zaměřila na hledání dlouhodobé strategie pro řešení základních příčin migrace, plánuje peníze vynaložit na boj s korupcí a změnu politického prostředí v zemích Střední Ameriky, odkud do Států proudí absolutně nejvíc uprchlíků. Má v tomto ohledu podporu Demokratické strany. Republikáni tento přístup ale označují za změkčilý, někteří Demokraty obviňují z cílené podpory nelegální přistěhovalectví.

Spíše v pozadí

Během prvních dvou měsíců Bidenovy vlády byla Harrisová spíše v pozadí, příliš se o ní nemluvilo. To se nyní radikálně změní. Bude zodpovědná za jeden z nejdůležitějších úkolů nové administrativy. Nápomocny na novém postu by jí měly být její zkušenosti z předchozího působení, ať už v Senátu nebo na pozici kalifornské generální prokurátorky. Není neobvyklé, že úkoly takového kalibru mají na bedrech viceprezidenti, například za Baracka Obamy řešil migraci Joe Biden – a mnozí tvrdí, že s průměrnými výsledky.

V případě Harrisové má ale tento úkol větší význam, než tomu obvykle bývá. Ve chvíli, kdy osmasedmdesátiletý Biden odejde z politiky, jeví se Harrisová logickou demokratickou kandidátkou na budoucího prezidenta, klidně už v roce 2024 při dalších volbách. Pokud ale na jižní hranici neuspěje, budou mít Republikáni na ni velmi silně nabito.

Už nyní se cítí silní v kramflecích. Tragická situace u Rio Grande je podle nich důsledkem Bidenovy politiky. Mluví o otevřených hranicích a zaplavení země „nelegálními mimozemšťany“.

Ekonomické dopady pandemie

Donald Trump jim věnoval velkou část svého prvního a zatím jediného projevu po odchodu z Bílého domu na konzervativní konferenci v Orlandu koncem února. „Všichni jsme věděli, že to bude špatné. Ale asi nikdo si nedokázal představit, že to bude tak zlé a o kolik oni uhnou doleva. Joe Biden má nejhorší první měsíc ve funkci ze všech našich prezidentů,“ deklamoval Trump.

Realita je ale komplikovanější. Biden opravdu zmírnil řadu Trumpových migračních rozhodnutí – přestal financovat výstavbu zdi, zrušil pravidlo, že žadatelé o azyl musejí čekat na vyřízení v Mexiku ad. Nadále ale prosazuje Trumpovu politiku okamžitého vyhoštění těch, kteří nelegálně překročili hranice, z cca 100 tisíc únorových uprchlíků jich takto bylo vráceno 70 tisíc, informovala agentura AP.

Za novou migrační vlnou, která se spustila se začátkem Bidenova nástupu do funkce, stojí především ekonomické dopady pandemie, která pustoší Střední Ameriku, a dva za sebou jdoucí ničivé hurikány, plus setrvalé násilí a korupce. Všem Latinos je rovněž jasné, že velkorysé Bidenovy finanční balíčky na oživení americké ekonomiky budou potřebovat ruce, které je uvedou v realitu. Tak jak to bylo s investice v USA vlastně vždy.

V této situaci nastupuje šestapadesátiletá Kamala Harrisová do pozice, která rozhodne o jejím dalším osudu. Je to buď a nebo – pro ni i zbídačené uprchlíky z Jihu.