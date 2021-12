„Je o ně postaráno jako o krále. V hlavní místnosti, zaužíval se pro ni pojem "kočačij dom", dostávají krmení, a rovněž se tam o ně stará personál Ermitáže, navíc mají k dispozici vlastního veterináře," popisuje kočičí život v Ermitáži stanice CNN.

Byť je Ermitáž sídlem koček v podstatě od svého vzniku, o tom, že má tato proslavená turistická atrakce plná vzácných uměleckých děl i tyto předoucí obyvatele, se ví jen málo. Přitom kočky sídlí ve velké části prostor instituce.

„V paláci se nachází třeba speciální místnost pro ty kočky, které nejsou příliš společenské a nerady tráví čas ve společnosti velkého množství jiných zvířat. Kočky se také mohou toulat rozsáhlými podzemními chodbami Zimního paláce, polehávat na velkých potrubích nebo jen tak svobodně prozkoumávat nejrůznější zákoutí," nastiňuje server CNN.

Návštěvníci galerie se ovšem s jejími chlupatými obyvateli příliš často nepotkají. Jednak proto, že přímo do místností, kde jsou expozice, kočky nesmí, jednak proto, že málokdy opouštějí "svůj" vyhrazený prostor - možná s výjimkou teplých měsíců, kdy je lze občas zahlédnout před galerii. Přesto jsou nedílnou součástí Ermitáže. Potvrzuje to i jejich mediální zástupkyně, Maria Haltunenová. Nejde o vtip, kočky z Ermitáže mají skutečně tiskovou mluvčí.

Strážci galerie

Kočky v Zimním paláci sídlí už skoro tři století - od jeho vzniku. Původně se do budovy dostaly jako pracovní síla. „Nařídila to carevna Alžběta I. Podle jejího rozhodnutí byly do nově postaveného paláce dovezeny kočky až z 1200 kilometrů vzdálené Kazaně, aby v suterénu chytaly myši," vysvětluje stanice CNN.

Kočky v podzemí se staly nedílnou součástí fungování sídla. Když pak pozdější carevna Kateřina II. začala tvořit uměleckou sbírku, která posloužila jako základ pro galerii Ermitáž, ani tato panovnice si nemohla přítomnost koček dostatečně vynachválit. „Kočky nazvala Strážci galerie," uvádí CNN.

I přes všechny politické změny, kterými Rusko prošlo od doby, kdy do Zimního paláce docestovaly první kočky, tato zvířata jej už neopustila. Počty koček v suterénu Ermitáže se postupem let měnily, mnoho jich přibylo po pádu Sovětského svazu. „Když se v 90. letech minulého století země ocitla v ekonomické krizi, mnozí lidé začali vyhazovat svoje domácí mazlíčky na ulici, protože je neměli jak živit. Tehdejší vedení galerie pak poskytlo domov mnoha opuštěným kočkám," zmiňuje stanice CNN.

Zóna bez myší

Ermitáž už tehdy řídil její současný ředitel, Mikhail Piotrovsky. „Přijetí toulavých koček mělo být výrazem lidskosti, symbolem lásky ke zvířatům," vyjádřil se Piotrovsky.

Nyní v Ermitáži žije zhruba padesát koček. Přesný počet není veřejně známý - zaměstnanci často žertují, že má galerie nárok pouze na padesát koček, třeba v roce 2013 jich tam ale bydlelo 74.

Zaměstnanci galerie jim věnují mnoho ze svého času. Na nákup krmení přispívají dárci, a jednou ročně pořádá instituce charitativní den na podporu svých kočičích obyvatelek. A byť nyní předoucí obyvatelky a obyvatelé Ermitáže krmení dostávají, zdá se, že nezapomínají, čím si jejich předci vysloužili tak pohodlné bydlení - nadále se totiž starají, aby Ermitáž byla zónou bez myší. „Pokud se k nim nějaká myš přiblíží, tak ji chytí. Svoji práci odvádí velmi dobře," pochválil je Piotrovsky.