Turistika byla jedním z nejvýnosnějších odvětví evropské ekonomiky. Unie v něm byla světovou jedničkou. Teď je na kolenou a další covidem ztracenou sezonu už nezvládne.

Cestování v době koronaviru | Foto: Shutterstock

Šest milionů. Tolik pracovních míst je dnes ohroženo v unijním turistickém průmyslu. Je to o celý milion více, než kolik lidí celkem pracuje v celém Česku. Pokud se do pár měsíců nepovede spustit v Evropě letní turistickou sezonu, mohlo by o práci jen v tomto konkrétním odvětví přijít i pětadvacet milionů Evropanů. Ohroženo je ale mnohem více lidí, jejichž příjmy jsou na turismus navázány.