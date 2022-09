Ceny jsou v posledních dnech mimořádně nestabilní, protože objem obchodů je nízký a na trhu panuje veliká nejistota. Ruský Gazprom plánuje od 31. srpna na tři dny uzavřít plynovod Nord Stream do Německa kvůli údržbě.

Problém pro Česko? Německo nepodporuje zastropování cen plynu

Cena elektřiny pro německý trh v pondělí stoupla až na rekordních 1050 eur za MWh. Dnes dopoledne klesala až o 26 procent, později ale část ztrát smazala a hodinu před polednem se obchodovala za 610 eur za MWh, uvedl Bloomberg.

Pokles zmírnila i cena plynu. Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v září ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku v poledne vykazovala pokles o 7,6 procenta na zhruba 252 eur za MWh. Minulý týden cena stoupla na nový rekord.

Plánovaný zásah EU

„Ceny elektřiny i plynu dnes klesají. O důvodech propadu můžeme pouze spekulovat. Obchodníci mohou reagovat na úsilí evropských politiků situaci řešit. Nicméně na výprodeji se může podílet také výběr zisků účastníků trhu po dosažení tisícieurové úrovně,“ řekl ČTK analytik XTB Jiří Tyleček.

Na trhu s energiemi očekává nestabilitu také v příštích dnech. „Již zítra (ve středu) se na tři dny uzavírá plynovod Nord Stream. Mohly by se opět objevit spekulace, že tok plynu už nebude obnoven. Pokud by tyto úvahy měly reálný základ, ceny elektřiny i plynu by opět zamířily prudce vzhůru,“ uvedl Tyleček.

EU se chystá krátkodobě zasáhnout, aby zmírnila prudce rostoucí náklady na elektřinu, které podporují inflaci a zvyšují riziko recese. Plynové zásobníky v regionu se také rychle plní, což přináší určitou úlevu a zvyšuje šance, že Evropa bude mít na zimu dostatek plynu.

Ceny energií v EU je potřeba řešit, shodli se Fiala s Scholzem

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v pondělí uvedla, že EU usiluje o vytvoření nástroje, který by přerušil vazbu mezi cenami plynu a elektřiny. Dodala také, že unie musí urychleně přijmout kroky, které vyřeší prudce rostoucí ceny.

Podle českého ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely musí unie oddělit ceny plynu od ceny elektřiny. Síkela jakožto zástupce země předsedající Radě EU svolal na 9. září mimořádné setkání ministrů zodpovědných za energetiku. Projednávat se má návrh na stanovení maximální ceny plynu.

Španělský návrh

List El País dnes napsal, že Španělsko se chystá na schůzce ministrů energetiky EU 9. září navrhnout, aby byl její systém zastropování cen elektřiny rozšířen na celou unii. Systém platí ve Španělsku a sousedním Portugalsku od poloviny července a podle prvních výsledků vedl ke zpomalení růstu cen pro koncové spotřebitele. Španělská ministryně Teresa Riberová chce také navrhnout omezení cen emisních povolenek.