Snímek šesti vojáků vztyčujících americkou vlajku nad japonským ostrovem Iwodžima se stal jednou z nejikoničtějších fotografií 2. světové války. Bitva o Iwodžimu začala právě před 75 lety. A účastnil se jí i jeden rodilý Slovák.

Plánování bitevního útoku na Iwodžimě | Foto: Wikimedia Commons, volné dílo

Bitva o Iwodžimu probíhala od 16. února 1945 do 26. března 1945 mezi Spojenými státy a Japonskem. Americké jednotky zaútočily na tento ostrov s cílem obsadit zdejší letiště a vytvořit si tak leteckou základnu pro útok na hlavní japonské ostrovy. Za celou válku to bylo poprvé, co se spojenecké jednotky rozhodly vylodit přímo na vlastním japonském území. Tomu odpovídal i neuvěřitelný odpor japonských vojáků.