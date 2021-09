Humanitární organizace Člověk v tísni pokračuje podle ředitele pro Blízký Východ Tomáše Kociána ve svých aktivitách v Afghánistánu. Pomáhá i tomu, že se na útěk ze země do států EU možná vydá méně lidí, protože humanitární pomoc vytvoří snesitelnější podmínky pro život.

Tomáš Kocián z organizace Člověk v tísni v Afghánistánu | Foto: se svolením Člověka v tísni

Proč posílat do Afghánistánu humanitární pomoc nyní, kdy se západní státy po vítězství Tálibánu stahují?

Ta odpověď je jednoduchá. My tam neposíláme pomoc západním občanům, my pomáháme místním lidemv Afghánistánu. Lidem, kteří tam jsou v tísni, to jsou příjemci naší pomoci.