Důvody v tak mizivém čísle tkví ve dvou věcech. „Tím prvním je, že více než polovina znásilnění je páchána partnerem, manželem či dalšími rodinnými příslušníky,“ popisuje sexuolog. Ženy se pak dostávají do spirály, kdy nedokáží uvěřit, že se to stalo a že by se to mohlo opakovat. Poté nechtějí ničit rodinu, kde jsou malé děti. A proč raději mlčí a zatnou zuby je i z obavy o další existenci.

Anketa: Ženy o sexuálním násilí mlčí kvůli strachu i nedůvěře v úřady

Důvod, proč ženy znásilnění neohlašují, je ale také obava ze zostuzení. „I v dnešní době, se stále ženy bojí společenského zavržení, nepřijetí ze strany rodiny. Postoje společnosti nejsou příliš nakloněné obětem. Znásilnění bývá bagatelizováno slovy Bůhví jak to bylo, určitě provokovala“ vysvětluje Petr Weiss.

Jeho slova potvrzuje i výzkum, který si nechala v roce 2015 zpracovat organizace Amnesty International ČR od společnosti Focus. Z něj plyne, že třetina všech dotázaných chápe ženu jako spoluzodpovědnou za znásilnění. Třeba kvůli opilosti nebo pěstěnému vzhledu. Nebo tím, že se vydala v noci sama ven.

Podle Weisse se postavení obětí zlepšuje soustavně od 90. let. „Začaly vznikat organizace, které obětem znásilnění pomáhají, nabízejí poradnu a o problematice veřejně mluví,“ doplňuje. Debatu urychlilo také globální hnutí Me Too. Podle odborníků by ale k lepšímu řešení pomohly i přísnější tresty, podle projektu Bez trestu ale každý druhý pachatel znásilnění odchází od soudu s podmínkou. Trestní sazba se přitom u dokonaného znásilnění pohybuje od dvou do deseti let.

Pomoci by měla i výchova, a to už v raném dětském věku, včetně debaty ve školách. „Jak ukazují mezinárodní výzkumy, mladí muži se často dopouští násilí, protože si neuvědomují dosah a dopad svých činů,“ vysvětluje socioložka Iva Šmídová z Masarykovy univerzity v Brně. Vnímání znásilnění jako „přijatelné společenské normy“ u mužů podle odborníků ovlivňuje pornografie, medializace sexu i špatné příklady v rodině.

Kam se obrátit v případě znásilnění

Přehledný manuál, který obětem popíše proces ohlášení zločinu, vede na svých webových stránkách Policie ČR. Oběť má možnost hledat pomoc i v okamžiku, kdy se rozhodne čin nenahlásit, ale cítí, že na to nechce být sama. Kromě organizace Bílý kruh bezpečí pomoc nabízí i organizace Persefona, svépomocná skupina SASA a další. Jejich přehled lze najít například na webu projektu Stop znásilnění.cz

Tento článek vznikl jako součást spolupráce Deníku s týmem, který vytvořil krátký film Cruel, Beautiful, věnující se problematice znásilnění. Podívat se na něj můžete níže:

