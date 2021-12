Problém by v budoucnu měla vyřešit instalace takzvaných opakovačů (neboli repeatrů) do vlakových souprav. Ty dokáží dostat signál zvenčí do vnitřních prostor a dále je v interiéru šířit. Ovšem jen samotné opakovače situaci nezlepší, zároveň musí být zhuštěna 4G a 5G síť podél železničních koridorů, což znamená výstavbu dalších vysílačů. „Zahuštění vysílačů, bez opakovačů, by byla zmařená investice. Nevedlo by to k posílení signálu uvnitř vlakové soupravy. Stejně tak umístění opakovačů ve vlakových soupravách bez zahuštění mobilní infrastruktury by automaticky nevedlo k potřebné kvalitě po celém úseku koridou,“ vysvětluje prezident Asociace provozovatelů mobilních (APMS) sítí Jiří Grund.