"Vánoční prázdniny se prodlužovat nebudou. Mé argumenty jsou stále stejné, a totiž, že školy nesmí jako jediné nést následky brždění pandemie, jako tomu bylo v minulosti. Dnes jsem tuto svou dlouhodobou pozici zopakoval na ministerstvu školství i svému nástupci Petru Gazdíkovi," uvedl Plaga.

Gazdík to akceptoval, protože podle něj není možné nechávat rodiče i děti v nejistotě a rozhodovat o věcech na poslední chvíli. "A protože není jasné, kdy novou vládu jmenuje prezident republiky, není možné rozhodnutí o termínu prázdnin už dále oddalovat. Prázdniny zkrátka zůstanou tak, jak jsou naplánované,“ řekl.

Nově vznikající vláda Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů se STAN ve svém návrhu opatření proti covidu-19 uvedla, že by vánoční prázdniny měly začít od pondělí 20. prosince. Harmonogram letošního školního roku počítá s prázdninami od čtvrtka 23. prosince. Děti se mají do lavic vrátit 3. ledna. Plaga v reakci na to už dřív uvedl, že prodloužení prázdnin by nedávalo smysl bez současného omezení třeba i provozu podniků. Gazdík pak řekl, že by to s ním chtěl vyjasnit, aby rodiče věděli, s čím mohou počítat. Není jasné, zda nová vláda nastoupí ještě před Vánocemi, či nikoli.

Podle Gazdíka se pro prodloužení vánočních prázdnin vyslovili epidemiologové, kteří by rovněž chtěli, aby se žáci před prázdninami otestovali. Plaga podle něj slíbil, že tento požadavek splní. "Myslím, že je nutné, aby se nákaza nešířila dále do rodin. Proto jsme se dohodli, že se všichni plošně otestují bezprostředně před odchodem na prázdniny,“ vysvětlil Gazdík. Končící vláda již dříve schválila pravidelné plošné testování žáků na covid-19. Jeho první kola se konala v druhé polovině listopadu, opakovat se má každé pondělí do konce února.

Vánoční prázdniny se prodloužily kvůli epidemii loni. Místo v úterý 22. prosince šli žáci do škol naposledy v pátek 18. prosince. Do lavic se část z nich vrátila v pondělí 4. ledna, většina zůstala do jara doma na distančním vzdělávání.

Zavření škol se nedá vyloučit

Gazdík zároveň v pořadu Benešovský Impuls uvedl, že zavření škol kvůli epidemii covidu-19 bude pro nastupující vládu Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a Pirátů se STAN v případě nutnosti omezení kontaktů mezi lidmi až na posledním místě, nedá se ale vyloučit. „Snahou naší koalice a mě osobně bude bránit tomu (uzavření škol) co nejvíce, snažit se, aby školy byly skutečně až ty poslední, které se budou zavírat, až po podnicích, průmyslu a všem ostatním,“ uvedl Gazdík.

„Snad ta epidemie bude v nejbližších dnech kulminovat a situace se následně bude zlepšovat. Ale to, že se to bude opakovat, že s covidem tady budeme žít i příští roky a že musíme být připravení třeba do distanční výuky přejít, to je možné,“ řekl.