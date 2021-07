Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) navrhne, aby se dary z veřejných sbírek neodečítaly ze státní dotace pro lidi zasažené bouří a tornádem na jižní Moravě. Napsala to na twitteru. Snižování dotace o dary vzbudilo kritiku. Opoziční politici kritizují také snížení dotace o náhrady od pojišťoven, které lidé dostanou. U nich se změna pravidel nechystá, řekl ČTK David Hořínek z odboru komunikace ministerstva pro místní rozvoj.

Klára Dostálová ve Stebně | Foto: ČTK

Podle dosud platných podmínek dotace schválených vládou se podpora pro lidi, jejichž majetek bouře zasáhla, vypočítává jako rozdíl mezi náklady na obnovu nebo pořízení bydlení, výší vyplaceného pojistného plnění, výší jiné podpory státu a příjmem z veřejné sbírky. "Spornou větu o darech z pravidel vyjmeme. Úředníci to mysleli dobře, ale je to nesmysl, vyvolává to jen nejasnosti," uvedla Dostálová. V dalším vyjádření na twitteru formulaci pravidel označila za nešťastnou.