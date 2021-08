Pisatelem návrhu na zrušení povinného nošení ochrany úst a nosu kvůli covidu-19 je muž trpící dlouhodobým onemocněním dýchací soustavy. Nošení respirátoru mu způsobuje obtíže a zároveň má pisatel vysokou hladinu protilátek po prodělání covidu-19. NSS v dnešním rozhodnutí uvedl, že ministerstvo zdravotnictví se mělo už na základě předchozích verdiktů vypořádat s otázkou dopadů a zdravotních rizik dlouhodobého nošení respirátorů či doplnit odkazy na odborné studie.

Úřad ale podle soudu většinu dříve zmiňovaných nedostatků neodstranil. Ministerstvo podle NSS systematicky ignoruje verdikty soudu. "V právním státě není možné, aby moc výkonná nerespektovala jasně vyjádřený názor soudu a kladla překážky moci soudní při dbání na dodržování zásad demokratického právního státu, který je založen na úctě k právům a svobodám člověka a občana," uvedl soudce Petr Mikeš.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) novinářům řekl, že nošení respirátorů je zásadní protiepidemické opatření a je potřeba, aby platilo dál. Ministerstvo proto doplní odůvodnění opatření. "Požádal jsem kolegy, aby to zanalyzovali, aby to odůvodnění, které musíme doplnit do tří dnů, skutečně odpovídalo těm předchozím rozsudkům," řekl. Podle ministra je ale otázkou, jak podrobné zdůvodnění už bude soudu stačit. "Soud po ministerstvu pouze vyžaduje naplnění požadavků na odůvodnění, které jasně stanoví pandemický zákon. Přesto tomuto požadavku není ministerstvo schopno dostát," uvedl soudce NSS Mikeš.

Zásah má odloženou účinnost, vstoupí v platnost za tři dny od právní moci rozsudku, tedy od jeho doručení oběma stranám, aby ministerstvo mělo čas odůvodnění doplnit. Soud zvažoval, zda nemá zrušit opatření s okamžitou účinností, nebo dokonce zpětně. Podle Mikeše by ale takový krok byl riskantní. "K tomuto řešení však bohužel ministerstvo zdravotnictví soud postupně tlačí, jestliže přes opakované konkrétní výtky soudu není schopno napravit nedostatky,“ doplnil.

Soudy již od loňského jara, kdy v Česku začala epidemie covidu-19, zrušily vládní protiepidemická opatření několikrát. Opoziční strany po dnešním verdiktu mluví o diletantství vedení státu. "Vláda po našem právním státě šlape během epidemie ráno, odpoledne i večer," uvedla na twitteru předsedkyně opoziční TOP 09 Markéta Adamová Pekarová. "Ministerstvo zdravotnictví by mělo konečně přestat švejkovat a vydat do tří dnů nové opatření tak, aby bylo adekvátně zdůvodněné a u soudu konečně obstálo," napsal na twitteru primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti).

V Česku mezitím v posledních dnech zpomaluje šíření covidu-19 a dál roste celkový počet naočkovaných proti této nemoci. V pondělí v Česku přibylo 206 potvrzených případů koronaviru, zhruba o desítku méně než předchozí pondělí. Počty nově nakažených klesají v mezitýdenním srovnání devět dní v řadě. Množství podaných dávek vakcín proti covidu-19 od loňského začátku očkování v pondělí dosáhl 10,064 milionu. Plně naočkováno je přes 4,64 milionu lidí. V zemi jsou nyní postupně otevírána centra, kde se mohou lidé nechat očkovat i bez předchozí registrace.

Ministerstvo napíše odůvodnění

U většiny používaných vakcín v Česku jsou pro úplné naočkování potřeba dvě dávky. Zvažuje se také podání další dávky naočkovaným pro udržení imunity. "Směřujeme k tomu, že pravděpodobně lidé po transplantacích nebo chroničtí pacienti nebo starší lidé by mohli být očkováni, ale to není rozhodnuto, tak to si ještě vyžádá nějaký čas," řekl dnes novinářům premiér Babiš. O podání další dávky vakcíny naočkovaným bude podle něj rozhodnuto před začátkem školního roku.

Očkování je jednou z podmínek pro vstup na hromadné akce nebo třeba na koupaliště či do provozoven služeb. Organizátoři hromadných akcí, pro něž budou od 1. srpna platit vyšší limity pro maximální počet návštěvníků, by měli ohlídat prodej vstupenek jen těm, kteří mají ukončené očkování proti covidu-19 nebo v posledních 180 dnech prodělali tuto nemoc, řekl dnes novinářům ministr Vojtěch.

Například pořadatelé hudebních festivalů ale míní, že současné hygienické požadavky mohou negativně ovlivnit návštěvnost akcí. Vyplývá to z dnešní ankety ČTK mezi pořadateli. Od července totiž není možné se na kulturních akcích prokazovat jen čestným prohlášením o provedení samotestu. Podobné výhrady mají i provozovatelé bazénů, wellness zařízení či saun. Někde už je nyní podle ankety ČTK komplikací, že se lidé u vstupu nemohou prokázat potvrzením zaměstnavatele o testu nebo čestným prohlášením. Podle ministerstva zdravotnictví je však také možností, si udělat samotest na místě před vstupem na akci.

Epidemie covidu-19 nemá ovšem jen ekonomické či zdravotní dopady na obyvatele Česka. Náročné období pandemie se negativně podepsalo i na partnerských vztazích. Podle pilotní studie výzkumu Současná česká rodina se hodnocení kvality vztahu mezi prosincem 2020 a letošním dubnem snížilo z 8,3 na 7,8 bodu na desetistupňové škále. O studii informoval ČTK mluvčí Masarykovy univerzity Pavel Žára. Odborníci z brněnské vysoké školy spolupracují na výzkumu s Univerzitou Karlovou v Praze. Ze studie plyne souvislost mezi hodnocením partnerství a obavami ze ztráty zaměstnání.