Vůbec největší otazník visí u pobytů na přelomu roku. Až do 25. prosince totiž platí v Česku vládou vyhlášený nouzový stav a spolu s ním i pevně stanovená otevírací doba pro podniky či restaurace. Pokud by zákonodárci současná opatření prodloužili, znamenalo by to ukončení oslav příchodu nového roku striktně dvě hodiny před půlnocí.

"I proto je v současné době mnohem větší zájem o pobyty mezi svátky než o ty silvestrovské," říká Petra Martínková z Hotelu Monínec ve Středočeském kraji. Od vyhlášení vládního nařízení o úpravě otevírací doby se objednávky zpomalily. „Momentálně máme obsazeno 50 procent kapacity,“ dodává. V dobách před koronavirem přitom měli vždy ubytovací kapacity plně vyčerpané.

Se složitou situací kvůli přísným vládním opatření se potýká i hotel Tee House Hotel & Welnes Beskydy. Obsazena je v tuto dobu pouze pětina hotelu. Neřeší tu ovšem jen storno klasických individuálních pobytů. Akce spojené s pobyty odříkávají i firmy. „Nejde přitom jen o nemožnost ubytovat přímo hosty, kteří nejsou očkovaní či neprodělali covid. Často k nám jezdí větší skupiny, například na firemní či rodinné akce. Jakmile jeden nebo dva členové nemohou přijet, stává se, že rezervací zruší všichni. Než aby dorazili bez svých kolegů či přátel, raději odloží akci na neurčito,“ vysvětluje manažer hotelu Jiří Vyvlečka.

Úbytek společenských akcí je ránou i pro další hotely. „Aktuálně zaznamenáváme rušení firemních akcí. Bohužel zastavil se i narůst individuálních rezervací. Děláme vše proto, aby hotely byly bezpečné, testujeme zaměstnance dvakrát do týdne, jak očkované, tak neočkované,“ říká generální ředitel Orea Hotels & Resort Gorjana Lazarov. Na rozdíl od výše zmiňovaných ale hotely na Šumavě a v Krkonoších spadající do zmíněné sítě mají sváteční pobyty relativně plné. I tady ale čekají, co bude dál.

Nejistá kompenzace

I když v Česku denní přírůstky nově nakažených už několik dnů pomalu klesají, jako skrytou hrozbu stále vidí hoteliéři vyhlášení lockdownu při kolapsu nemocnic. Stejně tak se dožadují informací ohledně kompenzací od státu. Ačkoliv vláda podporu podnikatelům slíbila, zatím vše zůstalo jen na papíře.

„Zatím nevím o tom, že bychom mohli v tuto chvíli peníze čerpat. Když jdou restrikce ze strany státu a každý je musí dodržovat i přesto, že to má na jeho podnikání negativní dopad, tak by podpora přijít měla,“ říká Vyvlečka.

Jeho slova potvrzuje i Václav Stárek. Takřka každý den čelí dotazům od členů asociace. Ti chtějí vědět jediné: na co se mají připravit a jak jim stát konkrétně pomůže. „I tady jsme v určité formě nejistoty. Vláda slíbila, programy jsou nastavené na maximum podpory, co umožňuje Evropská komise. Zda ale skutečně budou spuštěné, to nám nikdo neřekl. Přitom potřebujeme vědět, s čím můžeme počítat a na co se připravit. Neradi bychom se dočkali toho, že i přes sliby nakonec žádná pomoc nedorazí,“ zlobí se.

Na trhy jinam

Češi přitom i kvůli epidemiologické situaci ve světě mají o dovolené v tuzemsku zájem. Svědčí o tom i poslední zveřejněná data Českého statistického úřadu. V říjnu, tedy před zpřísněním vládních protiepidemických opatření, se ubytovalo v českých hotelech rekordních 660 tisíc domácích hostů. V porovnání s říjnem 2019 se jedná o 23procentní nárůst. Postupně do české kotliny začali více cestovat i zahraniční turisté. V říjnu se jich tu sice ubytovalo téměř 400 tisíc, ovšem oproti poslednímu roku před pandemií je to stále méně než polovina.

Rostoucí trend utnula sílící epidemie a v reakci na to vyhlášení přísnějších opatření včetně nouzového stavu. „Turisté ze vzdálených zemí ve velkém ruší rezervované lety a cesty do Česka, a to především kvůli chybějícím adventním trhům. Vánoční atmosféra ve městech spojená s adventními trhy je pro řadu zahraničních turistů opravdu silným magnetem.

Proto místo toho, aby zavítali do Prahy, Brna, Plzně nebo třeba Olomouce vyrazí na city breaky do jiných evropských měst, ve kterých adventní trhy probíhají,“ dodává ředitel agentury CzechTourism Jan Herget.