Jedno staré rčení říká: Kdo jí ryby v každém čase, ten je zdráv a štíhlý v pase. A něco na tom bude. Nejen ty mořské, ale i sladkovodní jsou pro naše zdraví důležité. Jejich maso obsahuje množství minerálních látek, vitaminů a esenciálních aminokyselin. Z vitaminů jsou nejvýznačnější A, D a B.

Ryby, snad až na úhoře, mají nízký obsah tuku a jejich maso je velmi dobře stravitelné. Nemusíte se bát ani škodlivin. Sladkovodní jich totiž obsahují méně než mořské. Jejich maso také oddaluje stárnutí a pomáhá udržet kondici do vysokého věku. Tak proč si v období výlovů nějakou tu rybu nepřipravit? Zkuste naše recepty.

Jak poznáme skutečně čerstvou rybu?

• Oči jsou jasné, nezamlžené.

• Povrch ryby nebo rybí porce není oschlý, ale je vlhký a lesklý.

• Žábry jsou jasně červené, nejsou zašedlé ani na okrajích.

• Při mírném tlaku prstem na masitou část ryby je znát odpor.

• Je cítit pouze rybí vůně.

Ingredience:

500 g filet z candáta

sůl, pepř, kmín mletý

olivový olej

lžíce másla

Postup:

Pokud kupujete candáta živého, zbavte jej šupin hned poté, co jej zabijete a vykucháte. Později to půjde jen těžko. Naporcujte jej na filety, které zbavte kostí. Pak je nakrájejte na proužky asi 5 centimetrů široké, osolte a okořeňte. Na olivovém oleji je pomalu opékejte tak, že je nejprve položíte na kůži, po chvíli (cca 5 minut) se vám filet odlepí ode dna pánve a můžete jej otočit na stranu bez kůže. Po dalších 4 minutách máte hotovo. Na talíři filety přelijte máslem a dosolte. Podávejte s vařeným bramborem.

Ingredience:

0,7 kg úhoře

1 paprika

1 cibule

2 stroužky česneku

1 menší lilek

1 menší cuketa

olivový olej

sůl



Postup:

Úhoře zbavte krve, protože je jedovatá. Potřebuje totiž tepelnou úpravou nad 60 °C, jinak může vám ublížit. Ryba má také silnou páteř, proto na rozporcování použijte ostrý a pevný nůž. Kůži stáhnout můžete, ale nemusíte. Úhoře nakrájejte na porce ve tvaru válečků asi 4 cm širokých, páteř nechte uvnitř, bude držet maso pohromadě. Válečky hlavně zevnitř lehce potřete česnekem utřeným se solí. Na rozehřátém grilu pak jednotlivé porce opékejte z každé strany zhruba šest minut. Nepoužívejte tuk, protože úhoř je sám o sobě hodně tučná ryba. Jako přílohu zvolte grilovanou zeleninu – omytou a očištěnou ji nakrájejte na plátky nebo kolečka, osolte, zakápněte olivovým olejem a krátce grilujte, jen do změknutí.

Ingredience:

4 pstruhy

12–20 velkých listů mangoldu

2 stroužky česneku

sůl, celý kmín, sušená petrželová nať

1 citron

olivový olej

Postup:

Pstruha nechejte vcelku, jen jej vykuchejte, očistěte, osolte a lehce posypte kořením. Velké listy mangoldu důkladně potřete olivovým olejem z obou stran, jemně osolte. Pak do nich zabalte pstruha, použijte vždy tři až pět listů, podle velikosti ryby. Do pekáče vymaštěného olejem vložte zabalené pstruhy a pečte v troubě při 140 °C zhruba 40 minut. Po 30 minutách pečení listy lehce potřete rozdrceným česnekem. Kdybyste to udělali dříve, mangold zhořkne. Hotového pstruha pokapejte šťávou z citronu. Podávejte s vařeným bramborem nebo třeba jen s krátce orestovanou zeleninou.

Ingredience:

600 g filetu z okouna říčního

250 g rajčat

1 česnek

4 lžíce másla

100 ml bílého suchého vína

sůl, drcený kmín

citron

Postup:

Pokud máte štěstí, sehnali jste při výlovu nebo od kamaráda rybáře čerstvé okouny. Je to menší ryba, takže jich potřebujete více, ale vyplatí se to. Chuťově předčí i candáta. Rybu naporcujte na filety. Ty potřete trochou rozpuštěného másla, osolte a okmínujte. Pekáč vymastěte zbylým máslem, na dno položte osolená rajčata rozkrájená na čtvrtiny a proložená česnekem pokrájeným na plátky. Na rajčata položte filety z okouna, kůží dolů. Polijte vínem a pečte 20 minut na 170 °C. Během pečení rybu občas polijte šťávou. Podávejte s restovanou zeleninou, vařeným nebo opékaným bramborem. Rybu na talíři ještě jemně pokapejte citronem.