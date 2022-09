Jak chřipkovou epidemii ovlivní přítomnost „kovidových“ virů?

Setkání chřipkových a kovidových virů budeme v této sezóně vidět nejčastěji za celé období pandemie. Osobně se obávám, že současná nebo těsně na sebe navazující chřipková infekce s covidem může způsobit těžší průběh nemoci i u nerizikových jedinců. Situaci v zimním období to může významně komplikovat.

Platí, že se na chřipku máme připravit po Vánocích?

Viry chřipky velmi pravděpodobně dorazí v obvyklém čase. Příležitostně se chřipkové viry budou objevovat v populaci už před Vánoci, hlavní nápor však obvykle nastává až po nich. Podíl chřipkových nákaz na celkovém počtu infekcí dýchacích cest se zvýší po novém roce, chřipková epidemie většinou vrcholí v lednu nebo v únoru.

Prevence? Očkování

A jak se na ni máme připravit?

Nejjistější prevencí je očkování, sám se očkuji proti chřipce každoročně. A současně je důležitá ochrana dýchacích cest tam, kde člověk nemůže dodržet odstup od cizích lidí, zejména od osob s příznaky infekce dýchacích cest.

Jaký zájem mají lidé v Česku o očkování proti chřipce?

Největší zájem o chřipkové vakcíny byl v roce 2020, kdy ještě nebylo k dispozici očkování proti Covid-19. V loňském roce zájem poklesl a letos bude zřejmě ještě nižší. Lidé už jsou z nutnosti opakovaných kovidových dávek unaveni. Špatné rozhodnutí a podcenění situace však může mít cenu života.

Pro děti bez jehly

Měla by přijít nová dětská vakcína proti chřipce, bez použití jehly. Bude to hit?

Pro část rodičů bude možnost aplikace vakcíny bez vpichu jehlou významným faktorem. Rozhodovat však bude i její cena, a ta zatím nebyla stanovena. Celkově se však proti chřipce očkuje jen málo dětí, protože rodiče si rizika chřipky u jejich potomků dostatečně neuvědomují. A to bezjehlová aplikace nevyřeší. Chtělo by to doplnit vhodnou informační kampaní. I nerizikovým dětem může chřipka způsobit dlouhodobé následky, nemluvě o občasných úmrtích.

Jak to bude vypadat s kombinací očkování proti chřipce a proti covidu?

Na začátku podzimu bude důležité posílit svou ochranu hlavně proti covidu, vakcína proti chřipce se může aplikovat i později, například koncem října nebo v listopadu. Současné podání obou vakcín není vyloučené, ale není k tomu zatím tolik zkušeností z praxe. Pokud to jde, obvykle vakcíny oddělujeme časovým intervalem alespoň dva týdny. V budoucích letech však očekávám jednu společnou kombinovanou vakcínu proti oběma nemocem jedním vpichem před začátkem rizikové sezóny. Ta se ale nejdříve musí dostatečně odzkoušet v rámci klinických studií.

Jaký je váš osobní recept na to, jak se co nejvíce vyhýbat respiračním nemocem?

Respirační infekce nejsou jen chřipka a covid. Takže kromě vakcín na tyto nemoci doporučuji i očkování proti meningokokům u mladších jedinců, proti pneumokokům u seniorů nebo proti černému kašli. Vedle očkování je základní ochranou před nákazou dostatečný odstup od jiných osob, a pokud to není možné, tak použití respirátoru.