Ve čtvrtek přibylo 8032 nakažených. Rizikové skóre se drží na čtvrtém stupni

aktualizováno 15.1.2021





Ve čtvrtek bylo nových případů covidu-19 v ČR skoro o polovinu méně než před týdnem, a to 8032. Poklesl i podíl pozitivních testů na 28,3 procenta. Index rizika protiepidemického systému PES, kterým se v Česku řídí opatření proti šíření nemoci covid-19, se i dnes dále drží na čtvrtém stupni. Oficiálně zatím v zemi platí nejvyšší, pátý stupeň pohotovosti. Dnes index PES opět klesl, a to ze čtvrtečních 75 na 72 bodů. Snižuje se už tři dny v řadě. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Péče o pacienty s covidem v krnovské nemocnici | Foto: ČTK / ČTK

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE Ve čtvrtek byl počet nově potvrzených případů nemoci covid-19 v Česku skoro o polovinu nižší než před týdnem, a to 8032. Poklesl i podíl případů nákazy na počtu provedených testů na 28,3 procenta. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Počet zemřelých s covidem-19 od březnového začátku epidemie choroby v Česku přesáhl 14 tisíc. Dosažení posledního tisíce úmrtí trvalo sedm dní, zatímco třeba na začátku prosince přibylo 1000 úmrtí asi za deset dní. VŠE O OČKOVÁNÍ: Kde se registrovat, jak vyplnit žádost, jak probíhá vakcinace Přečíst článek › Denní počty zemřelých lidí s nemocí covid-19 se pohybují od začátku ledna většinou kolem 150 až 180. V první polovině prosince byly počty úmrtí podstatně nižší, vesměs kolem stovky denně. Od 1. března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy koronavirem, zemřelo dohromady 14 029 z celkových 874 605 nakažených. V posledních dvou dnech kleslo množství lidí, kteří kvůli covidu-19 skončili v nemocnici. Na začátku týdne počet hospitalizovaných vystoupal na více než 7400, ve středu klesl na 7284 a ve čtvrtek zhruba na 7000. Z toho asi 1100 pacientů je ve vážném stavu. Nejvíce se nákaza šíří na Trutnovsku Nejvíce se nákaza v posledních dnech šíří na Trutnovsku, kde za uplynulých sedm dní přibylo v přepočtu na 100 tisíc obyvatel zhruba 1130 případů covidu-19. V žádném jiném okrese v Česku nepřesáhl počet nových případů za týden přepočtený na obyvatele tisícovku. Dnes ráno byl spuštěn systém pro registraci lidí starších 80 let na očkování proti covidu-19. Podle dat Chytré karantény navštívilo web během prvních dvou minut 75 tisíc lidí. Systém vykazuje problémy se zasíláním PIN kódů pomocí SMS, které přicházejí žadatelům i za více než deset minut, nebo s rezervací termínů pro očkování na konkrétní místo. Index rizika protiepidemického systému PES, kterým se v Česku řídí opatření proti šíření nemoci covid-19, se i dnes dále drží na čtvrtém stupni. Oficiálně zatím v zemi platí nejvyšší, pátý stupeň pohotovosti. Dnes index PES opět klesl, a to ze čtvrtečních 75 na 72 bodů ze sta. Snižuje se už tři dny v řadě. Za poklesem rizikového skóre PES stálo opět snížení tzv. reprodukčního čísla, které udává průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného. Ze čtvrteční hodnoty 0,82 k dnešku kleslo zhruba na 0,72. Pokud je reprodukční číslo nižší než jedna, znamená to zpomalování šíření nemoci, protože jeden pozitivně testovaný v průměru nakazí méně než jednoho dalšího člověka. Poklesly i zbývající tři ukazatele, kterými se kromě reprodukčního čísla řídí výpočet indexu PES. Mírně se oproti čtvrtku snížil průměr počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel za dva týdny, čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory i podíl hospitalizovaných, u kterých se covid-19 prokázal až v nemocnici. V Česku platí od 27. prosince opatření pro pátý stupeň pohotovosti PES. Platit mají podle rozhodnutí vlády nejméně do 22. ledna. Pokud se rizikové skóre PES dostane do nižšího či vyššího pásma, neznamená to automaticky změnu protiepidemických opatření. Kvůli protekci u očkování skončil šéf zdravotního úřadu. Blatný: Budu to šetřit Přečíst článek › Pro případné zmírnění opatření musí v nižším pásmu zůstat aspoň sedm dní, pro zpřísnění tři dny. Poté změnu ještě hodnotí expertní tým ministerstva zdravotnictví. Vláda doposud většinou zaváděla změny v opatřeních až potom, co se PES na lepším či horším stupni držel déle, než činí zmíněné termíny. Index PES se na úroveň nejvyššího stupně dostal už 18. prosince. Po vánočních svátcích sice na tři dny index klesl na úroveň čtvrtého stupně, ale opatření tehdy stát nezmírňoval. Od 30. prosince byl index opět vytrvale nad hranicí pátého stupně až do čtvrtka. Na začátku ledna dosahoval až 90 bodů, což byla nejvyšší hodnota indexu od jeho zavedení loni na podzim. Situace v nemocnicích zatím zůstává kvůli počtu pacientů s covidem-19 i oslabenému personálu dále napjatá. Vláda proto zatím neuvažuje o rozvolnění restrikcí. Chystá ale úpravu tabulky opatření rozdělených do pěti stupňů systému PES.

Autor: ČTK, Redakce