Co po vánočním přejídání? Recepty pro zdraví jsou snadné, barevné a chutné

Vánoční, silvestrovské a novoroční přejídání je za námi, tak co teď? Chtělo by to trochu ulehčit žaludku a vůbec ozdravit organismus, který je po více než týdenních hodech nejspíše v úplně nejhorší situaci, jaká může za celý rok nastat. Takže, co radíme? Pokud možno lehká jídla, hodně zeleniny, salátů a zdravých šťáv.

Polévka - Boršč | Foto: Shutterstock