Odpověď: Na sociálních sítích sice tisíce lidí sdílely odkazy na španělskou studii, která to tvrdí, ale proti tomu stojí řada dalších faktů a desítky studií, které grafen ani další toxické látky ve vakcínách nenašly. Pro upřesnění je třeba dodat, že dle španělských médií a policistů, ale i agentury AFP, byl zadavatelem oné prvotní studie zakladatel skupiny Pátá kolona, která tvrdí, že covid vůbec neexistuje. Takže závěr zní: Ne, grafen ve vakcínách podle relevantních studií není. Děkujeme za váš email, redakce.

Na kloubech prstů se mi po očkování udělaly hrbolky

Otázka: Dobrý den, po třetí dávce od Pfizeru mne postihla velká bolest paže, od ramene po loket. Třetí den už je to dobré. Předešlé vakcíny od tohoto výrobce byly v pohodě. Jen nevím, zda mám dát do souvislosti s očkováním, že se mně na kloubech obou prostředníčků vytvořily hrbky – artroza, revma? Nevím, zda to souvisí s očkováním, jelikož mám dlouhodobě vysoké hodnoty ASLO. Renata Šafaříková

Pravda a lži o koronaviru: Jak dlouho mi platí očkování a kam na třetí dávku

Odpověď: Podobné nežádoucí účinky nebyly dosud v souvislosti s očkováním proti covidu zaznamenány a podle údajů od vědeckých týmů ani z míst, kde se informace o nich shromažďují, by s ním neměly souviset. Vysoká hladina protilátek, kterou zmiňujete, je autoimunitní onemocnění, jehož problémem mohou být změny a bolesti kloubů. Ale také s tím nemusí souviset. Proto doporučujeme navštívit vašeho praktického lékaře. Děkujeme za dotaz, redakce.

Můžete zveřejnit obsah smluv s Pfizerem?

Otázka: Dobrý den, mohli byste zveřejnit obsah smluv s Pfizerem ohledně covidu? Pokud ne, dokdy budou utajeny? Jerry (Jaroslav Suchánek)

Odpověď: Dobrý den, smlouvy Pfizeru oficiálně zveřejnit nemůžeme, protože jsou předmětem obchodního tajemství mezi vládami a firmou. Každopádně smlouvy Pfizeru s některými zeměmi unikly do veřejného prostoru a můžete je najít na stránkách americké organizace Public Citizen, prosazující transparentnost (www.citizen.org). Smlouvy obsahují tradiční klauzule o mlčenlivosti partnerů, v tomto případě vlád, které se staly v konkrétním případě očkování proti covidu předmětem kritiky, stejně jako direktivní přístupy Pfizeru ve smlouvách s některými jihoamerickými zeměmi. Přes mnohé další kontroverzní body ve smlouvách v nich není nic o tom, že by vakcíny neměly fungovat. Děkujeme za váš dotaz, redakce.

Proniká vakcína do buněk, do kterých nemá mít přístup?

Otázka: Vážená paní Aleno, kromě, řekněme méně poučených názorů na očkování (jako je třeba výskyt mikročipů ve vakcíně), je zde v poslední době i obava z dlouhodobých následků vakcinace, které se projeví až za několik let. Důvodem by měl být údajně nosič informace, který „rozváží“ simulaci nákazy do jednotlivých buněk. A to i do buněk, kam by neměl mít přístup. Co říkají odborníci na dlouhodobé následky vakcinace? Díky, jš

Nejčastější fámy o covidu: Za pandemii covidu můžou Soros a Gates

Odpověď: Děkujeme za otázku. Tyto obavy nejsou dle dostupných studií založeny na žádné studii nebo vědeckém předpokladu. Vakcíny opravdu donutí imunitní systém reagovat tak, aby měl informaci, že dostal nemoc, ale není to covid, jen jeho sekvence. Tzv. nosič informací, jak jej nazýváte, ať už jde o mRNA nebo jinou část vakcíny, dle studií nijak nepoškozuje buňky, protože se nikdy nemůže dostat do jejich jádra. Děkujeme za váš zájem, redakce.

Je Deník podplacený, aby psal pro očkování proti covidu?

Dopis: Dobrý den, s velkým zájmem a vykulenýma očima čtu vše, co je možné se dozvědět o covidu. Je to místy tak, jako kdyby Sir Alfred Hitchcock napsal scénář k nějakému jeho novému hororu. Ale to jsem odbočil… Bylo by účinné, kdybyste ke každému článku v úvodu poznamenali, z jakých SPOLEHLIVÝCH zdrojů čerpáte či s kým o těch problémech diskutujete. Nechci vám v žádném případě radit, ale už jsem zaslechl na vaše články o COVIDu názory, že jste podplacení někým z výrobce či více výrobců vakcín na COVID nebo někým v ČR, který si na tom namastí kapsu. Samozřejmě, že až dostanu takové zavádějící informace, tak vám je rád poskytnu.

Pevné nervy ve vaší záslužné práci a příjemné zážitky s příjemnými lidmi upřímně přeje Petr Hošinský z ČB

P.S. Tuto sobotu 11. 12. jdu na 3 vakcínu (dopis přišel minulý týden, pozn.. red.).

Nejčastější fámy o očkování na covid: Může za neplodnost, způsobuje rakovinu

Odpověď: Moc děkujeme za tento email a na obě otázky vám jednoduše odpovíme. A) U každého článku uvádíme zdroj informací, u odpovědí na složitější dotazy formou větších článků citujeme konkrétní kapacity. B) Projekt Pravda a lži o koronaviru vznikl přímo v redakci jako snaha vysvětlit lidem, jak se orientovat v přemíře informací na sociálních sítích, které často šíří různí dezinformátoři. Nikdo nám za to neplatí a žádný výrobce vakcín proti covidu nepatří (zeptali jsme se pro jistotu na inzerci) ani mezi naše inzerenty.

Za redakci Tomáš Herman, šéfeditor.

