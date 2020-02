„Letošní zima je teplotně nadprůměrná,“ řekl Deníku František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se teploty vyšplhaly sedm stupňů Celsia nad dlouhodobý průměr. Zimy bývají teplejší než v minulosti již pár let. „Je to součást globálního oteplování, kdy převládají spíše nadprůměrné teploty vzduchu, na rozdíl od minulosti, kdy kolísaly kolem dlouhodobého normálu,“ vysvětlil.

Těžké spaní mají zahrádkáři. Zimní mrazy jejich záhonkům prospívají, protože při nich pomrznou škůdci a rostliny se zbaví chorob. „Takhle nemoci přežívají, škůdci rovněž, takže můžeme očekávat brzký a intenzivní nástup různých chorob a škůdců,“ řekl Deníku předseda Českého zahrádkářského svazu Stanislav Kozlík.

Přesto není vše ztraceno – pomohlo by postupné ochlazování a aspoň pár dní s teplotou pod nulou. „Aby se rostliny na mráz mohly připravit. Míza by se jim stáhla do kořenů, a kdyby poté pár dní byly pořádné mrazy, vše by vymrzlo a na jaře se může oteplovat,“ nastínil ideální scénář zahrádkář.

Prognózy meteorologů ovšem nedávají mnoho naděje, že by se mu snad příroda chtěla přizpůsobit. Již od včerejška do Česka sice proudí chladnější vzduch, takže teploty lehce klesnou k běžnému normálu – pohybovat by se tak měly mezi čtyřmi a osmi stupni Celsia. Nižší teploty ale dlouho nevydrží. „Koncem týdne, zejména v neděli, očekáváme opět až 12 stupňů,“ prohlásil meteorolog Šopko.

Návrat ptáků

Počasí obvyklé dosud spíše na jaře mění i návyky ptáků. „Ti, kteří normálně odlétali do teplých krajin, už neodlétají, nebo jen na kratší vzdálenost,“ uvedl ornitolog Jiří Šebestián z Prácheňského muzea v Písku. Přílet některých ptáků letos zaznamenal se čtrnáctidenním předstihem: „Jsou tu první čejky, husy, skřivani. Ti jinak přilétají v půlce února, letos dorazili na konci ledna.“

Má smysl se těšit na to, že by se bílé zimy mohly vrátit alespoň v příštích letech? Šopko naději na vyplnění takových snů nedává. „Do budoucna se zdá, že nynější trend bude pokračovat,“ dodal.

Únorové teplotní extrémy a průměry

Teploty naměřené v Klementinu 17. února (ve °C): Dlouhodobý průměr 0,7 Nejvyšší 14,5 Nejnižší minus 22,1 Extrémní teploty naměřené v Česku v únoru (ve °C): Nejvyšší 22,0 (Český Krumlov, 1994) Nejnižší minus 42,2 (Litvínovice, 1929)

Zdroj: ČHMÚ