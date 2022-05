Kolem patnácti kilogramů zeleniny za týden spořádá rodina Zálešákových z Liberecka. Dříve chodila Jana Zálešáková dvakrát či třikrát týdně do obchodu, ale asi před necelým rokem se rozhodla zkusit bedýnky a nelituje. „Vybrali jsme si Svět bedýnek, který zboží vozí celoročně. Mají ovoce, zeleninu i spoustu dalších věcí a o jejich pěstitelích a dodavatelích si všechno přečtu na webu. To se mi líbí a vyhovuje mi to,“ řekla Zálešáková.

Ceny jsou zhruba do 500 korun za bedýnku a zájemce si může objednat po jednom, bez povinného předplatného na celou sezonu. „To mi také vyhovuje. Někdy sníme zeleninu dřív, jindy později, podle toho objednávám. Vždy to je dobré a odpadlo mi neustálé dokupování po trochách v obchodech,“ pochvaluje si mladá žena.

Na výběr je na Liberecku celá řada dodavatelů, z nichž většina zeleninu a ovoce rozváží na více míst v republice. Přímo v Liberci fungovala například Ovoce zelenina Liberec, kde nabízeli v minulé sezoně bedýnku se sezónní zeleninou o váze 8 kilogramů za 399 korun.

Zde se nyní rozhodli vydat trochu jinou cestou a nechat lidi, aby si bedýnky sestavili na e-shopu sami a oni jim je pak dovezou domů. „Největší zájem o bedýnky je vždycky od podzimu a přes zimu, teď už mnohem méně. Lidi si hodně pěstují sami. Zvlášť v Liberci a Jablonci je toho opravdu málo,“ uvedl Miroslav Pinkava, prodejce bedýnek na Liberecku.

Podle něho největší množství lidí kupovalo bedýnky v době covidu. „Když bylo všude zavřeno, zájem byl veliký. Teď je to obráceně. Lidi peníze mají, ale nekupují. Zavřeli jsme i naše stánky v Liberci a všechno přesouváme na e-shop Bohemicamontes, který spustíme asi v průběhu května. Lidi si rádi vybírají,“ popisuje Pinkava.

Část lidí se koupí bedýnek snaží podpořit i místní producenty nebo farmáře, a tak mají na Liberecku několik možností. Buď se přidat do komunity SCUK, která má po Liberci a v okolí několik výdajových míst nebo se spojit přímo s farmářem.

Jednou z farem, která prodává bedýnky, je i rodinná farma Lukava v Jindřichovicích pod Smrkem. Svoji vlastní zeleninu nebo i vajíčka od nich odebírají zákazníci z Liberce, Jablonce nad Nisou, Raspenavy, Oldřichova, ale i Mnichova Hradiště. Celoročně prodávají formou KPZ, což je komunitou podporované zemědělství. V praxi to znamená, že zemědělec a spotřebitel mezi sebou uzavřou dlouhodobou dohodu o odběru a člověk se tak stane podílníkem.

Takových podílů mají na farmě v Lukavě nyní sedmdesát, což ale neznačí počet odběratelů. Každý má totiž jinak velkou spotřebu, někdo sní týdně velkou tašku, jiný menší, další odebírá jednou za dva týdny „Letos chceme prodávat i formou jednorázových bedýnek, a to buď na výdejních místech nebo si budou moci lidé přijet rovnou na farmu,“ vysvětlila farmářka Jana Rosenbaumová.

Na farmě už se připravují na začátek sezony, sazenice jsou v zemi, přikryté, v očekávání jsou farmáři z dalšího vývoje počasí. „Vloni bylo dost vlhko, letos to vypadá na sucho, ale díky našemu efektivnímu systému závlahy dešťovou vodou to myslím zvládneme,“ popsala farmářka.

Oblíbenou možností, jak si pořídit čerstvou zeleninu či ovoce od místního pěstitele, je i samosběr. V našem regionu jde především o jahody, které pěstují zemědělci firmy Sempra Turnov. Jaká bude sezona se uvidí podle vývoje počasí. „Většinou je jasno někdy po 10. květnu, teď je to ještě pořád s otazníkem. V dubnu málo pršelo, doufejme, že bude víc pršet v květnu. Pokud budou jahody, samosběr plánujeme,“ uvedl Dušan Louda, majitel jahodárny Sempra Turnov.

Za kolik korun si budou moci lidé letos nasbírat, zatím není schopen odhadnout. Cenu ovlivní více faktorů. „Vstupní náklady rapidně stouply, nahoru šly ceny nafty, hnojiva, zvýšily se mzdy. Do jaké míry se vše promítne do ceny jahod, záleží na ceně jahod z dovozu. Obáváme se zejména jahod dovážených z Polska, kde zemědělcům odpustili DPH, zatímco my musíme DPH platit,“ konstatoval Louda. Míní, že to ovlivní i samotné zákazníky. „Zvlášť v dnešní době zdražování bude každý koukat hlavně na cenu než na to, jestli má jahody místní nebo z ciziny,“ obává se pěstitel.