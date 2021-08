Respirátory budeme nosit i nadále. Ministerstvo odůvodnilo připomínky soudu

V pátek brzy ráno mimořádně zasedala vláda. Na programu byla například kritika soudu, kterému se nelíbí povinnost nosit respirátor. Právě do pátku bylo totiž nutné sepsat odůvodnění k tomu, aby opatření platilo i nadále. Zároveň se s platností od soboty 1. srpna mění podmínky cestování pro děti od 6 do 12 let. Studenti vysokých škol pak budou moci na dlouhodobé pobyty i do zemí s extrémním rizikem šíření koronaviru.

Koncert, festival, lidé v respirátorech - ilustrační foto | Foto: ČTK