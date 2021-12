„Zkracujeme platnost očkovacích certifikátů na devět měsíců s účinnosti od 1. ledna příštího roku,“ řekl Vojtěch. Česko tak následuje doporučení Evropské komise, která na konci listopadu toto zkrácení navrhla. Pokud si lidé nechají dát posilující dávku, platnost certifikátů zatím bude podle Vojtěcha na dobu neurčitou.

Lidé, kteří mají očkování proti covidu-19, nyní dostávají po šesti měsících SMS zprávu, která je upozorňuje na to, že se mohou nechat přeočkovat. Budou mít tak tři měsíce na to, aby si došli na posilující dávku. Podle Vojtěcha je to dostatečná doba. Lidé nad 60 let a chroničtí pacienti dostávají upozornění o měsíc dříve, tedy už po pěti měsících.

Očkované vakcínou Johnson & Johnson čeká přeočkování

Ministerstvo zdravotnictví také vyzve lidi očkované proti covidu-19 jednodávkovou vakcínou Janssen od firmy Johnson & Johnson k přeočkování mRNA vakcínou PFizer/BioNTech nebo Moderna. SMS zpráva přijde těm, kdo byli očkováni před více než dvěma měsíci, uvedl vojtěch. Podle dat o očkování dostalo tuto vakcínu asi 390 tisíc lidí, 236 tisíc z nich déle než před dvěma měsíci.

Ve středu přibylo 21 126 případů. Covid má aktuálně každý padesátý Čech

"Od pondělí začnou chodit SMS lidem, kteří mají vakcínu Janssen o tom, že mají být přeočkovaní mRNA vakcínou," řekl ministr. Odborníci upozornili, že podle studií účinnost jednodávkové vakcíny klesá rychleji, zhruba po dvou měsících. U ostatních vakcín se počítá s přeočkováním po šesti měsících.

"Platí to, že tam je také maximální platnost certifikátu devět měsíců, ale doporučení je u vakcíny Janssen po dvou měsících," dodal ministr. Přeočkování lze podle něj velmi doporučit, proto je aplikace posilující dávky velmi důležitá.

Vakcínou Janssen očkuje v současné době 65 očkovacích centrech včetně velkých, kam mohou lidé chodit bez registrace. Podle Vojtěcha pro řadu lidí bylo atraktivní, že stačila jedna dávka. "Myslím, že bychom jí měli mít k dispozici pro lidí, kteří mají třeba kontraindikované mRNA vakcíny. Ale do budoucna se bude asi spíš utlumovat," dodal. Z ostatních typů vakcín už ČR dál neobjednává vektorovou vakcínu AstraZeneca, v lednu byl měla být dostupná i proteinová vakcína od firmy Novavax.