Střetů aut s vlakem na železničních přejezdech v Česku roste. Za prvních šest měsíců počet mimořádných událostí na přejezdech stoupl o více než dvanáct procent, nepatrně naopak klesl počet usmrcených.

Vyplývá to ze statistik, které na svých stránkách zveřejnila Drážní inspekce . Podle nich došlo v první polovině roku k celkem 92 střetům aut s vlakem, loni za stejné období k 82. Méně je usmrcených a zraněných: loni od ledna do června na přejezdech zahynulo 15 lidí, letos do poloviny roku 13.